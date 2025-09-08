HomeProvincia

Castrovillari, droga e coltelli nascosti in casa: un arresto e sequestri nelle ‘zone rosse’

Le perquisizioni da parte della Polizia sono avvenute nell'ambito di specifici servizi straordinari di controllo del territorio "Focus Ndrangheta"

CASTROVILLARI (CS) – Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato del Commissariato di Polizia di Castrovillari, nell’ambito di specifici servizi straordinari di controllo del territorio “Focus Ndrangheta”, predisposti dal Questore della Provincia di Cosenza,  Giuseppe Cannizzaro, nelle aree ad alta densità criminale cosiddette “zone rosse”, con il supporto di unità cinofila antidroga e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, hanno eseguito diverse perquisizioni presso alcuni siti nel comune di Castrovillari.

Nel corso di tre distinte operazioni, in luoghi diversi, venivano rinvenute e sottoposte a sequestro sostanze stupefacenti del tipo hashish. In particolare, nella prima perquisizione, eseguita in una unità abitativa del centro storico in uso ad un soggetto, all’interno del telaio di una caldaia a gas e nella fodera dei cuscini del divano è stata rinvenuta hashish per un totale di grammi 185, oltre ad un bilancino di precisione, nonché diversi coltelli di genere vietato, pugnali, bastoni, noccoliere e di nr. 2 cartucce (inesplose) per pistola. L’individuo è stato, pertanto, tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio e detenzione abusiva di armi e, su disposizione della locale Procura della Repubblica, diretta dal Procuratore Capo Alessandro D’Alessio, associato presso la Casa Circondariale di Castrovillari.

Nel prosieguo della medesima attività di controllo del territorio, in altri due distinti stabili periferici delle palazzine popolari sono stati, inoltre, rinvenuti altri involucri contenenti droga dello stesso tipo. La sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata nel corso delle tre distinte operazioni di P.G., dal peso complessivo di quasi 485 gr., se immessa nelle piazze di spaccio avrebbe avuto un ricavo illecito di circa 7.500,00 Euro. Sono, tuttora, in corso le attività di P.G. al fine di risalire all’individuazione degli autori materiali della detenzione ed occultamento dello stupefacente sequestrato a carico di ignoti. Nel rispetto dei diritti dell’indagato, da considerarsi presunto innocente, anche in considerazione dell’attuale fase di procedimento fino all’accertamento definitivo della colpevolezza con sentenza irrevocabile e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito.

