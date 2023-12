Castrovillari: cerca di nascondere la cocaina nella cucina di casa, arrestato 23enne

CASTROVILLARI (CS) – I carabinieri dopo le operazioni condotte le scorse settimane che hanno portato all’arresto di due persone per possesso di eroina, marijuana e hashish, hanno arrestato in flagranza di reato A.F., 23enne castrovillarese. Dopo aver notato movimenti sospetti ed anomali considerate le circostanze di tempo, i carabinieri hanno fatto accesso all’interno dell’abitazione del giovane e, all’esito di una perquisizione, hanno rinvenuto 8 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi e pronta per lo spaccio al dettaglio, ma anche un bilancino di precisione.

Nonostante il tentativo di celare la sostanza stupefacente all’interno della cucina, i Carabinieri sono riusciti a trovare la droga ed in considerazione dei primi elementi raccolti nell’attuale fase delle indagini preliminari, coordinati dalla Procura della Repubblica di Castrovillari hanno proceduto all’arresto per il reato di detenzione illecita di sostanza stupefacente.

Al termine dell’udienza di convalida svoltasi presso il Tribunale di Castrovillari il ragazzo, ritenuto comunque presunto innocente fino a sentenza passata in giudicato, permarrà agli arresti domiciliari in attesa dell’evolversi del procedimento.