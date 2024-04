Castrovillari, Cardiologia prima in Europa a impiantare un Biomonitor dotato di intelligenza artificiale

CASTROVILLARI (CS) – Eccellenza sanitaria all’ospedale di Castrovillari: il reparto di Cardiologia è fra i primi centri in Europa ad impiantare il nuovo dispositivo Biomonitor IV dotato di intelligenza artificiale, per tenere sotto stretto controllo le aritmie. L’intervento è stato realizzato, per la prima volta in Europa, dall’equipe di cardiostimolazione dell’UOC di Cardiologia di Castrovillari composta da Giovanni Bisignani – direttore del reparto – Anna Lucia Cavaliere, Andrea Madeo, Antonio Mazzioti e dall’equipe infermieristica guidata da Antonio Fiore.

«Sono entusiasta del nuovo algoritmo e dell’intelligenza artificiale di “Biomonitor IV” – ha affermato il primario Bisignani – I dati mostrano che queste nuove funzioni hanno il potenziale di ridurre i falsi allarmi per i nostri pazienti e ci consentono di concentrarci su eventi reali, fornendo un’assistenza più efficiente. L’ intelligenza artificiale migliora il monitoraggio delle aritmie cardiache e riduce tutti i rilevamenti di falsi positivi dell’86%, preservando il 98% degli episodi reali, fornendo strumenti migliori per la stratificazione e la diagnosi del rischio».

Un intervento che ha avuto il supporto dell’ingegneria clinica, diretta dall’ingegnere Antonio Capristo, e che proietta la cardiologia cosentina ad utilizzare tecnologie sempre più innovative ed utili.

«Le tecnologie all’avanguardia – sottolinea Capristo, continuano ad espandere i confini dei progressi medici, potenziando le possibilità professionali degli operatori sanitari e migliorando la vita dei pazienti . La nostra ASP va in questa direzione».