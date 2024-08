CASTROVILLARI (CS) – Momenti di panico al Pronto soccorso dell’ospedale Ferrari di Castrovillari dove un uomo ha seminato il caos aggredendo il personale sanitario in sevizio. Il soggetto avrebbe anche scaricato un estintore e per tentare di fermarlo sono stati allertati i carabinieri. I locali sono stati sgomberati e il soggetto è stato bloccato e sottoposto a visita psichiatrica. Disagi per i pazienti presenti soprattutto anziani.

- Pubblicità sky-