Castrovillari: Broncopneumologia a rischio «medico in malattia, prestazioni potrebbero essere ridotte»

CASTROVILLARI (CS) – “Si riacutizzano i problemi dell’ospedale di Castrovillari dove, a causa della malattia di un medico, si vede andare in crisi la Broncopneumologia che, purtroppo, rischia nuovamente una drastica riduzione delle prestazioni offerte, se non una vera e propria interruzione delle stesse”. E’ l’allarme lanciato da Ferdinando Laghi, capogruppo in Consiglio regionale di “De Magistris Presidente” che spiega come “in un periodo particolare come quello che stiamo vivendo – aggiunge Laghi – in cui le malattie respiratorie stanno mettendo in ginocchio gli ospedali di tutto il territorio nazionale, non è possibile che si lasci il nosocomio del Pollino sempre a fare i conti con le difficoltà derivanti dalla carenza di personale medico, che vanno ad aggiungersi alle criticità, già da tempo segnalate ai vertici aziendali, delle altre figure del comparto sanitario”.

“Non è più ammissibile andare avanti in queste condizioni, dove ogni contrarietà che si verifica durante la normale attività lavorativa, diventa un rischio di blocco dell’intera struttura operativa del reparto”. A giudizio di Laghi “sono necessari interventi adeguati per rafforzare stabilmente l’organico affinché l’offerta sanitaria divisionale non sia messa complessivamente a repentaglio per eventi imprevisti. Il diritto alla salute dei cittadini chiede di essere rispettato. Un ospedale come lo spoke di Castrovillari è un presidio di sicurezza per una vasta area di territorio. Non lasciamo che la salute pubblica diventi un servizio residuale, del tutto insoddisfacente”.