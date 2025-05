Castrovillari: botte e vessazioni alla moglie, arrestato agente della polizia penitenziaria

- Advertisement -

CASTROVILLARI (CS) – Qualche giorno fa, una donna si è presentata con evidenti segni di percosse e in stato di shock, al Pronto soccorso dell’ospedale di Castrovillari. I medici che l’hanno presa in carico si sarebbero subito accorti dell’entità delle ferite, riconducibili a maltrattamenti ed hanno informato le forze dell’ordine, consentendo di attivare il protocollo di sicurezza previsto dalla normativa vigente in materia di violenza domestica. Partite le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato arrestato il marito della donna, agente di polizia penitenziaria che, secondo quanto emerso, avrebbe sottoposto la donna a violenza fisica e psicologica.