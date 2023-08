Castrovillari, autotrasportatore derubato sulla Statale 534: il mezzo è stato bruciato

CASTROVILLARI (CS) – Paura per un autotrasportatore, sequestrato e rapinato del carico mentre era in viaggio direzione Puglia. Un vero è proprio inseguimento sulla 534 tra Doria di Cassano lonio e Cammarata. Il mezzo è stato fermato con la forza nei pressi dello svincolo 534. All’interno del mezzo c’erano prevalentemente elettrodomestici.

Il blitz sulla corsia nord dell’A2

Uno dei malviventi sarebbe salito sul tir e avrebbe minaccia con armi l’autotrasportatore obbligandolo a seguire un percorso ben studiato dai malfattori. Il mezzo sarebbe arrivato così nella nella zona di Cammarata-Garga. Lì si è consumata la razzia del camion, molto probabilmente, i malviventi, sono riusciti a trasferire la merce su altri mezzi. Recuperato il bottino hanno poi dato alle fiamme il mezzo pesante.

I soccorsi

L’autotrasportatore è riuscito dopo diversi minuti, a dare l’allarme. Immediato l’intervento dei vigili fuoco del Distaccamento di Castrovillari e dei carabinieri dell’aliquota radiomobile di Castrovillari. I soccorsi hanno fatto non poca fatica a raggiungere l’impervia strada dove era in fiamme il veicolo. Raggiunto il luogo i vigli del fuoco hanno proceduto con le operazioni di spegnimento e bonifica. Gli investigatori hanno immediatamente avviato le indagini per individuare gli autori del gesto. Le indagini sono seguite dai militari di Castrovillari.