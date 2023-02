Castrovillari, attivate le sale operatorie dopo undici anni

CASTROVILLARI (CS) – Erano state inaugurate nel 2012, ma non erano mai entrate in funzione. Oggi, finalmente, l’ospedale di Castrovillari può contare sul nuovo blocco operatorio. Quattro sale che potranno consentire al nosocomio della città del Pollino di ritornare ad effettuare interventi chirurgici dopo lo stop della scorsa settimana. Allora per un guasto all’impianto elettrico era arrivato lo stop per l’unica sala operatoria presente nel “Ferrari”.

Presente, in mattinata, anche il consigliere regionale Ferdinando Laghi, che ha seguito la vicenda costantemente: “Sono andato stamane e fare un sopralluogo di presenza all’Ospedale di Castrovillari – ha detto Laghi – per rendermi conto di persona della situazione delle sale operatorie e parlare di questo, e altri problemi, con il Direttore Sanitario di Presidio, Gianfranco Greco. Finalmente stamane è ripartita l’attività chirurgica – ha aggiunto Laghi – nel nuovo plesso operatorio, quello delle molte e fasulle inaugurazioni, che si attendeva da oltre quindici anni. Un passo avanti, dunque, per dare alle popolazioni del Pollino e dell’Esaro quei servizi di sanità pubblica tanto necessari quanto dovuti. Un plauso va ai vertici dell’ASP di Cosenza, cui spetta il merito della messa su strada delle nuove sale”.

Purtroppo non tutto è stato ancora risolto. Permane, infatti, il problema elettrico che ha bloccato il vecchio plesso operatorio, per cui tutte le attività sono state al momento spostate dal vecchio al nuovo, in attesa che attività chirurgiche e quelle specificamente ostetriche possano trovare ognuna giusta e propria collocazione. Naturalmente ora il problema si sposta dagli spazi al personale.