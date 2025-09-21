HomeProvincia

Castrolibero: psicologo, attività motorie e prevenzione per le donne colpite da tumore al seno

Il progetto 'Insieme' promosso dal Comune prevede supporto psicologico, ginnastica dolce e pilates, arte terapia, pet therapy, screening e seminari tematici, tutti servizi offerti a titolo gratuito

CASTROLIBERO (CS) – Parte a Castrolibero il progetto “Insieme”, un percorso dedicato alla salute femminile promosso dal Comune in partnership con l’associazione Anteas Cosenza e realizzato grazie al sostegno di Komen Italia ETS.

L’iniziativa, rivolta principalmente alle donne con diagnosi di tumore al seno, mette a disposizione un programma gratuito di prevenzione, cura e sostegno, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita attraverso attività integrate di tipo sanitario, psicologico e sociale.

«È per me motivo di grande soddisfazione poter annunciare l’avvio di un progetto che mette al centro la salute femminile, tema che considero fondamentale per la nostra comunità. Ancora una volta abbiamo la possibilità di lavorare in sinergia con l’associazione Anteas Cosenza e il presidente Benito Rocca, con cui da tempo condividiamo impegno e collaborazione su tanti progetti sociali e sociosanitari» – ha dichiarato Anna Giulia Mannarino, consigliere comunale con delega alle politiche sociali e sociosanitarie.

Il progetto prevede supporto psicologico, ginnastica dolce e pilates, arte terapia, pet therapy, screening e seminari tematici, tutti servizi offerti a titolo gratuito. «La salute, soprattutto quella delle donne che vivono o hanno vissuto momenti difficili, è per noi una priorità assoluta – aggiunge Mannarino – ed è per questo che siamo orgogliosi di aver costruito, insieme ai nostri partner, un percorso che unisce prevenzione, ricerca e cura.»

Le attività saranno realizzate con il coinvolgimento del Comune di Marano Principato, della Cooperativa Sociale Onlus Orsa Maggiore e del Movimento Statico ASD APS, a conferma di una rete di collaborazione che amplia le opportunità di sostegno sul territorio. La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione, da effettuare al numero 0984 653050 (attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle 12:00).

