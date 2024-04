Castiglione Cosentino: ‘RinnoviAMO Castiglione’ a sostegno di Alessandro Greco punta sui giovani

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – “Cari Concittadini, Negli ultimi anni l’umanità è stata segnata da eventi che ne hanno fatto emergere in modo evidente le fragilità, mettendo in discussione certezze, affetti ed anche la quotidianità di ognuno di noi. Le difficoltà economiche, la riduzione della socialità e dello stare insieme, sono solo alcuni degli aspetti di vita che sono stati colpiti e le cui conseguenze sono ancora oggi tangibili. Tutto questo ci ha portato a riflettere ancor di più su noi stessi e su quello che ognuno di noi può fare per gli altri e per la propria Comunità.

“Non chiedete cosa può fare il vostro Paese per voi, chiedete cosa potete fare voi per il vostro Paese» . Con queste parole John Fitzgerald Kennedy, il 20 gennaio 1961 a Washington, chiudeva il suo discorso d’insediamento, dopo aver prestato giuramento come 35º Presidente degli Stati Uniti.

Oggi, queste stesse parole, ben si sposano con la voglia che Castiglione Cosentino ha di rinascere , di tornare comunità , di essere giovane e coraggiosa , e di farlo attraverso una iniziativa politica pura, semplice, leale, rappresentata da un gruppo di uomini e donne che vuole far sentire le proprie idee e prendersi la responsabilità delle stesse. Un gruppo legato agli ideali di Solidarietà, Democrazia, Cooperazione, valori che identificano il significato di Comunità.

Queste e molte altre sono le parole chiave che ruotano attorno al nostro progetto, parole che nascono e che aprono la via per soddisfare una necessità comune: avere un paese DA vivere e non solo IN CUI vivere, proiettando la comunità tutta verso un futuro Eco-sostenibile, Rinnovabile, Sociale.

Nell’odierno contesto politico e sociale globale, siamo spesso costretti a subire delle scelte prese lontano da noi, fuori da sedi istituzionali, scelte che incidono sulla vita di tutti. Tornare Comunità, Cooperare, Tutelare il Locale rappresentano presupposti fondamentali per reagire e governare questi processi, senza dover rimanere passivi o inermi dinanzi a essi. È necessario lasciarsi alle spalle ogni diverbio, ogni distanza, unirsi per non dare spazio a chi gioca a dividere solo per avere il potere . Se non saremo noi a cercare la pace, gli altri ci porteranno la guerra, se non saremo solidali tra noi, non vinceremo contro le sfide del futuro. In tempi bui teniamoci le mani cercando insieme la luce.

I concetti fin qui esposti costituiscono le basi del progetto politico sociale: “RinnoviAMO Castiglione, con candidato Sindaco Alessandro Greco”, che si pone l’ambizioso obbiettivo di creare una nuova e giovane classe dirigente, proiettata a lavorare con umiltà per il presente e il futuro di Castiglione, aprendosi a tutta la comunità ma soprattutto ai giovani, valore assoluto che spesso le vecchie politiche hanno confuso, svilito, allontanato. Guardare con amore Castiglione è il nostro intento, valorizzarne i beni, le persone, il territorio e ogni loro potenzialità, favorire la sussidiarietà orizzontale, promuovere l’associazionismo, il volontariato, essere portavoce di TUTTI I CASTIGLIONESI.

Sarebbe riduttivo e superficiale scrivere un programma su carta e pensare di trasmettervi i nostri obbiettivi e le emozioni che ci suscitano con un freddo messaggio social da uno smartphone. Il nostro Gruppo ritiene di presentare il programma tra la gente, in modo diretto, ascoltando per prima la voce del popolo Castiglionese, e poi chiedendo di essere ascoltati.

Incontriamoci pubblicamente! Crediamo che un punto di svolta sia necessario e avere il vostro ascolto è essenziale, perché non si tratta tanto di chiedere un voto, ma la fiducia in un progetto comune, per TUTTI, solo allora avrete modo di decidere. A breve luoghi e date, “RinnoviAMO Castiglione” vi aspetta, con passione, impegno e spirito di servizio verso il proprio Paese e la Comunità che lo anima. Questo è il sogno che condividiamo”.

Viva Castiglione Cosentino, viva la sua Comunità. Il Coordinatore di Lista: Ing. Antonino Maluccio