Castiglione Cosentino, la rotatoria in costruzione sarà intitolata a Papa Francesco

CASTIGLIONE COSENTINO (CS) – La presidente dell’amministrazione provinciale Rosaria Succurro ed il sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò hanno comunicato la decisione di «intitolare a Papa Francesco la rotatoria in cui si intersecano la strada provinciale 234 che costeggia il fiume Crati e la strada provinciale 229 che conduce a Castiglione Cosentino. L’opera ricade nel comune di Castiglione Cosentino ed è di proprietà della Provincia di Cosenza. I lavori sono a buon punto».

«La decisione – fanno sapere Succurro e Magarò – è maturata sullo slancio emozionale della inattesa scomparsa di Bergoglio e nella convinzione che l’amato Pontefice debba rimanere per tutti noi una stella polare da raccontare anche alle generazioni future. Il luogo richiama il valore delle connessioni, l’importanza di unire più percorsi per arrivare ad un cammino comune di pace e prosperità. Siamo certi di interpretare con questa scelta, non solo il desiderio della comunità cattolica, ma di tutti coloro che, al di là della professione di fede, si riconoscono nei valori della fratellanza e della solidarietà».