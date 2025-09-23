Provincia

Castiglione Cosentino: completata la nuova rotatoria in località Spina. Sarà dedicata a Papa Francesco

La rotatoria in località Spina, è stata dedicata a Papa Francesco.  In memoria del suo messaggio di pace universale

CASTIGLIONE COSENTINO – La Provincia di Cosenza ha completato i lavori della nuova grande rotatoria, di 32 metri di diametro, in località Spina tra le Strade provinciali 234 e 229. L’intervento, del valore complessivo di 300mila euro, ha richiesto l’esproprio di alcune aree private.

Particolare attenzione è stata riservata alla segnaletica verticale e orizzontale, per garantire il corretto deflusso del traffico e la sicurezza dei pedoni.  I tecnici della Provincia di Cosenza hanno inoltre condotto, insieme alla presidente, Rosaria Succurro, un’accurata analisi della visibilità, considerata la pendenza del 4 per cento della rotatoria.

La nuova rotatoria sarà dedicata a Papa Francesco

L’opera è stata dedicata a Papa Francesco, in memoria del suo messaggio di pace universale, e sarà presto collocata, accanto a un ulivo secolare, una scultura del Pontefice intitolata “L’uomo che veniva dalla fine del mondo”.

“La nuova rotatoria – dichiara la Presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro – è un intervento che migliora la sicurezza e la viabilità in un punto strategico della rete stradale provinciale, frutto della collaborazione con l’Amministrazione comunale di Castiglione Cosentino.

L’attenzione alla mobilità e alla sicurezza stradale è sempre stata una priorità della nostra Amministrazione, come dimostrano i numerosi interventi completati in questi anni sulle
strade dei diversi Comuni del territorio”.

“Abbiamo voluto realizzare un’opera necessaria – ha concluso la presidente della Provincia – che, con il riferimento a Papa Francesco, fosse anche un segno di comunità e valori condivisi”.

