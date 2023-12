CASSANO ALLO IONIO (CS) – Tragedia sfiorata a Sibari di Cassano allo Ionio, questa mattina intorno alle 5, dove si è verificata una violenta esplosione che ha determinato il parziale crollo di un’abitazione.

La causa sarebbe legata ad una fuga di gas. Nel cedimento un uomo di nazionalità straniera sui 50 anni, è rimasto ferito ed ha riportato ustioni varie ma non sarebbe, secondo quanto si è appreso, in pericolo di vita. I vigili del fuoco stanno lavorando alla messa in sicurezza dell’area e sul posto sono presenti anche Carabinieri e sanitari del 118.

In aggiornamento