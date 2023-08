Cassano Ionio: servizio di diabetologia sospeso al poliambulatorio, difficoltà per i pazienti

CASSANO IONIO (CS) – “Il servizio di diabetologia presso il poliambulatorio di Cassano all’Ionio attualmente risulta essere sospeso, a seguito di trasferimento del medico responsabile, in altra sede”. A segnalarlo è Francesco Garofalo, portavoce del Comitato spontaneo di cittadini, per la tutela della salute, della città delle terme.

“La sospensione del servizio – evidenzia – ha messo in difficoltà i pazienti, affetti da diabete. Si tratta di un servizio fondamentale per i cittadini, i quali sono costretti a recarsi in altra sede, per effettuare il piano terapeutico e le relative striscette. La sospensione – sottolinea Garofalo -, rappresenta una grave carenza che influisce soprattutto sulla popolazione anziana“.

“Inoltre, il disservizio colpisce la quotidianità di molti pazienti, che non possono recarsi in altre strutture, con tutte le conseguenze che ne consegue: dall’aggravio economico e da trafile insostenibili soprattutto, per i meno abbienti e per le loro famiglie. Infine, ma non per ultimo, come comitato, sollecitiamo i vertici dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, a procedere alla nomina di un nuovo tecnico di radiologia, atteso che vi è una graduatoria, scaduta lo scorso 20 di luglio”.

“Un altra unità – ha concluso -, da destinare al gabinetto radiologico al locale Poliambulatorio, consentirebbe l’ottimizzazione del servizio. Senza tralasciare il fatto, che essendo scoperto il posto del radiologo responsabile, non si possono effettuare esami di diagnostica d’urgenza”.