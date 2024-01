Cassano Ionio, sei spettacoli per la stagione teatrale 2024 promossa dal Comune

CASSANO IONIO (CS) – Partirà il prossimo 13 gennaio a Cassano Ionio, la Stagione Teatrale del Comune che prevede la messa in scena di 6 spettacoli. Si inizia con “Tutto il mondo è Calabrese” di Gennaro Calabrese e il sipario calerà dopo Pasqua, venerdì 19 aprile, con “O…tello, O…io!” con Francesco Paolantoni. Una stagione di livello che proietta il teatro cassanese tra i migliori luoghi di cultura calabrese anche nell’anno che è appena iniziato.

Alla presentazione – che si è tenuta nel Comune sibarita – sono intervenuti il sindaco Giovanni Papasso, l’assessore con delega al Teatro, Elisa Fasanella, e il direttore artistico Andrea Solano. Presente ai lavori anche la giunta comunale al completo e l’altro rappresentante della Creativa Srl, l’associazione che organizza per conto del Comune la serie di spettacoli, Liborio Salerno.

«Nel nostro teatro comunale – ha esordito l’assessore con delega al Teatro Elisa Fasanella nel corso della presentazione del cartellone – si esibiranno artisti di caratura nazionale. Sei spettacoli con un unico obiettivo, che poi è anche quello dell’intera amministrazione comunale: portare al centro dell’attenzione, in particolare delle nuove generazioni, la cultura e l’amore per il teatro».

«Il Teatro – ha commentato il direttore artistico Andrea Solano – ha la responsabilità di attirare il pubblico, di scuoterne le coscienze e, quando possibile, di divertirlo. Ha il ruolo sociale di accompagnare la vita di una comunità intera, coinvolgendone tutte le generazioni. E questa Stagione teatrale, con l’aggiunta di spettacoli mattutini dedicati agli studenti, e di spettacoli pomeridiani per i più piccoli e per le famiglie, raggiungerà l’interesse di un pubblico di ogni età. Ringrazio – ha concluso – l’Amministrazione Comunale di Cassano perché crede nell’alto valore formativo e sociale dell’azione teatrale e investe in essa. E la ringrazio per aver concesso a Creativa l’onere e soprattutto l’onore di riempire questo nostro meraviglioso Teatro Comunale di sogni, grandi personaggi, storie emozionanti e tanti sorrisi».

«Siamo partiti a gennaio – ha precisato il sindaco Giovanni Papasso – per non creare sovrapposizioni tra il programma degli eventi natalizi e quelli della stagione teatrale. Grazie al lavoro della Creativa di Andrea Solano e Liborio Salerno che ci supporta da qualche tempo in questo progetto stiamo riuscendo a portare nel nostro meraviglioso teatro comunale tantissima gente da fuori Cassano ed è quello a cui noi puntiamo per rilanciare la nostra città. Certo le attività culturali e teatrali per il 2024 non si fermeranno a questa stagione. Quest’anno puntiamo a far diventare Cassano, oltre che città cantiere, anche città della cultura. Motivo per cui lavoriamo per organizzare anche una stagione teatrale estiva a Sibari per puntare ancora di più sul turismo di qualità». In chiusura il sindaco Papasso ha rivolto un invito a tutti, cittadini di Cassano e non: «venite a teatro perché vi faremo divertire con una stagione teatrale eccellente e all’insegna della pura cultura».

GLI SPETTACOLI

13 GENNAIO ORE 21.00 – TUTTO IL MONDO E’ CALABRESE (spettacolo comico)

Gennaro Calabrese è l’istrionico comico e imitatore calabrese che sta riscuotendo un grandissimo successo grazie allo show RAI “Fake Show”. Porta in scena uno spettacolo esilarante: sketch, imitazioni e tante interazioni col pubblico.

24 GENNAIO ORE 21.00 – IO, SHAKESPEARE E PIRANDELLO (monologo)

Un viaggio, con Giorgio Pasotti, attraverso personaggi e celebri monologhi che hanno reso immortali i due grandi autori. Uno spettacolo intenso ed emozionante, con uno tra i più amati attori italiani.

25 FEBBRAIO ORE 21.00 – IL PADRE DELLA SPOSA (commedia)

Con Gianfranco Jannuzzo, Barbara De Rossi, Martina Difonte, Roberto M. lannone, Marcella

Lattuca, Lucandrea Martinelli e con la partecipazione di Gaetano Aronica. Famosa commedia piena di gag, colpi di scena, divertimento e momenti teneri. Un cast stellare diretto da Gianluca Guidi.

9 MARZO ORE 21.00 – FRANCESCO BACCINI LIVE (concerto)

Con Francesco Baccini e Michele Cusato. Il noto cantautore ligure in un concerto intimo, emozionante, tra le sue più belle canzoni e tanti capolavori della musica italiana.

23 MARZO ORE 21.00 – L’ANATRA ALL’ARANCIA (commedia)

Con Emilio Solfrizzi, Carlotta Natoli, Ruben Rigillo, Beatrice Schiaffino, Antonella Piccolo. Solfrizzi è protagonista di una grande commedia diretta da Claudio Gregori (il Greg di Lillo&Greg) tra battute sagaci, equilibri, personaggi in continua evoluzione e un finale di straordinaria intensità che mette tutto in ordine. Data unica in provincia di Cosenza.

19 APRILE ORE 21.00 – O…TELLO, O…IO! (commedia)

Con Francesco Paolantoni, Stefano Sarcinelli, Arduino Speranza, Raffaele Esposito, Viola Forestiero, Felicia del Prete. Lo spettacolo racconta le disavventure di una compagnia alle prese con le prove dell’Otello. Tanta comicità e un grande Paolantoni.