Cassano all’Ionio, la proposta: intitolare a Papa Francesco la strada dell’abbraccio a Roberta

CASSANO IONIO (CS) – Durante l’ultimo Consiglio comunale dell’amministrazione in carica, il consigliere del PD Gianluca Falbo ha presentato un ordine del giorno per proporre l’intitolazione di una strada a Papa Francesco, proprio nel punto in cui, durante la sua storica visita del 2014, si fermò a salutare e abbracciare una bambina speciale, Roberta.

«In tanti ricordano la sua visita per il coraggio con cui scomunicò pubblicamente la mafia – ha dichiarato Falbo nel suo intervento – un gesto che ha segnato un’epoca. Ma per me il momento più toccante fu un altro: quando Papa Francesco, a bordo della sua auto diretto verso la spianata di Sibari per celebrare la messa, lesse un cartello con scritto “Papa Francesco fermati, qui c’è un angelo che ti aspetta”. E lui, con la semplicità dei grandi, si fermò ad abbracciare Roberta, donandole – e donandoci – una carezza di speranza e di amore che Cassano non potrà mai dimenticare».

Il consigliere Falbo ha quindi proposto di intitolare proprio la strada dove avvenne quel gesto di profonda umanità e misericordia ( SP169 o Pantano Rotondo ) a Papa Francesco: «Affinché quel momento resti impresso nella memoria collettiva della città come segno permanente di fede, di vicinanza ai più fragili e di rifiuto di ogni forma di violenza».

La proposta è stata accolta all’unanimità dal Consiglio comunale, che ha condiviso il valore simbolico e il significato profondo di questo gesto, il quale ha demandato alla Giunta comunale, cui spetta in via esclusiva la competenza in materia di toponomastica sul territorio, di procedere all’intitolazione della stessa.