Cassano Ionio, in fiamme un bar nella piazzetta di Marina di Sibari

CASSANO IONIO (CS) – Si indaga per accertare l’origine di un incendio che ha interessato un’attività commerciale nella piazzetta di località Marina di Sibari. Le fiamme hanno causato diversi danni e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rossano evitando che le fiamme si propagassero ad altre attività. I carabinieri invece, indagano per risalire all’origine dell’incendio, e non è stato ancora accertato se si tratti di un gesto doloso o accidentale.

