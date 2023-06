Cassano Ionio: extracomunitari picchiati a calci, pugni e sprangate. Versano in gravi condizioni

CASSANO IONIO (CS) – Sono stati portati all’ospedale di Cosenza e versano in gravi condizioni. Due persone di nazionalità africana, sono state aggredite per motivi ancora da chiarire da un gruppo di persone. Il pestaggio è avvenuto lunedì sera nel centro di Cassano, in viale Stazione. Le due vittime del pestaggio, originarie del Gambia, sarebbero rimaste vittime, secondo quanto emerso, di una vera e propria ‘spedizione punitiva’ ed entrambi sono stati trasferiti all’Annunziata in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito erano insieme ad un gruppo di connazionali quando ad un tratto sono stati avvicinati da un gruppo di persone e aggrediti violentemente, a calci, pugni e anche a sprangate.

- Pubblicità sky-