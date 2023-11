CASSANO IONIO (CS) – Una cerimonia formale per rendere noti tutti gli interventi che saranno realizzati nella scuola dell’infanzia di Lattughelle. A presenziare il sindaco Gianni Papasso, insieme al vicesindaco Antonino Mungo, agli assessori Leonardo Sposato, Annamaria Bianchi ed Elisa Fasanella, alla consigliera Natalya Franzese in rappresentanza del Consiglio Comunale. Presenti inoltre, il vice comandante della Polizia Locale Marcello Papasso, gli ingegneri del Pnrr tra cui Iolanda Aita, Rup del procedimento, l’impresa “Baffa Cosmo” che realizzerà l’intervento e il direttore dei lavori l’architetto Roberto Cava.

«Gli interventi programmati – ha spiegato il sindaco Giovanni Papasso che ha riepilogato anche tutti gli interventi previsti e in corso a Sibari come la rigenerazione urbana, la costruzione del palazzetto dello sport, della mensa per la scuola dell’infanzia, la ricostruzione della scuola elementare e media e la messa in sicurezza antisismica della scuola dell’infanzia stessa – consentono un incremento della sicurezza strutturale esistente con una notevole riduzione della vulnerabilità sismica, da valutarsi nel quadro generale della conservazione e della funzione della costruzione. Nello specifico – ha ricordato – è stato progettato l’intervento di rinforzo della scuola mediante l’incamiciatura degli elementi strutturali perché non si potevano fare altri tipi di intervento».

Questa tecnica di consolidamento presenta i seguenti vantaggi come l’’incremento di resistenza della parete sia nel piano che fuori piano; elimina gli effetti di eventuali lesioni isolate; la facilità di esecuzione; non altera lo stato tensionale della muratura; la facile reperibilità dei materiali. L’intervento è finalizzato, inoltre, all’adeguamento degli impianti esistenti (elettrico, idrico- sanitario, antincendio, riscaldamento e condizionamento) al fine di poterli adeguare alle attuali normative in vigore per gli edifici scolastici razionalizzando, contestualmente, anche i consumi energetici e garantendo un miglior comfort di utilizzo dell’immobile.

I lavori, infine, sono mirati anche al superamento delle barriere architettoniche nell’edificio scolastico: sono previsti, infatti, ulteriori interventi atti a migliorare la fruibilità e la funzionalità dell’ambiente scolastico nonché l’accessibilità e la sostenibilità dello stesso. Il fine è quello di rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.