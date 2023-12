Cassano Ionio, Centro Studi ‘La Pira’ «destinare palazzo Pontieri a Cittadella delle Associazioni»

CASSANO IONIO (CS) – Francesco Garofalo, presidente del Centro Studi “Giorgio La Pira”, della città delle terme chiede di destinare il Palazzo Pontieri, ubicato nel centro storico di Cassano, di proprietà dell’Aterp, ad uso per la “Cittadella delle Associazioni”.

“L’immobile in questione – spiega Garofalo – è stato oggetto di un costoso intervento di centinaia di milioni di euro. I lavori, tuttavia, sebbene risultano in un stato avanzato, ad oggi – evidenzia Garofalo -, non si è dato seguito ad alcuna procedura di affidamento, così aprendo le porte ad una nuova stagione di degrado e abbandono, aggravata dalle ripetute incursioni vandaliche. La cittadella, potrebbe essere un’occasione, da una parte contribuire a rivitalizzare un area del centro storico e dall’altra, offrire uno spazio che, dopo anni di abbandono, animato con attività sociali e culturali aperta a tutti”.

“Un primo passo – ha proseguito -, sul riuso e la condivisione di beni comuni. Il Palazzo Pontieri, che si presenta con ampi spazi, ben si adatta ad accogliere, attività sociali, scuole di teatro e di musica, laboratori ludici e conferenze. È a mia conoscenza – scrive il presidente del Centro La Pira -, che le associazioni sono ben lieti di mettersi assieme e collaborare. Associazioni e mondo del volontariato, che decidono di fare fronte comune, rappresenta un fatto storico, un modello nel fare rete, per rispondere alle problematiche sociali e culturali del territorio, dove in particolare i giovani, lamentano mancanza di luoghi dove potersi incontrare”.

“La Casa delle Associazioni – conclude Garofalo – come progetto aperto per favorire lo sviluppo dell’associazionismo, dove confrontarsi, per intercettare i bisogni dei cittadini con risposte adeguate, anche grazie a progettualità partecipate. Un centro polifunzionale, con ambienti attrezzati fruibili, sulla base di un regolamento e nel rispetto delle leggi vigenti. Anche il Presidente della Repubblica Mattarella – ha concluso -, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato ha evidenziato come “il volontariato rappresenta un valore inestimabile, espressione della solidarietà basata sulla consapevolezza di un destino comune a tutta l’umanità”.