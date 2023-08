Cassano Ionio: auto in transito sulla SS 534, con 4 persone a bordo, prende fuoco

CASSANO ALLO IONIO (CS) – E’ quanto accaduto in mattinata nelle vicinanze dell’innesto tra la statale 534 e la statale ionica 106 in corrispondenza del bivio per i Laghi di Sibari. Un’auto, con a bordo quattro persone provenienti dalla Puglia, per cause in corso d’accertamento ha preso fuoco mentre era in transito sulla statale 534, nel territorio del comune di Cassano allo Ionio. Tanta paura ma fortunatamente dei 4 turisti, tutti adulti, nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polstrada, i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno provveduto a spegnere le fiamme. Conducente e passeggeri incolumi ma la vettura è andata completamente distrutta. L’incendio ha provocato disagi e rallentamenti al traffico veicolare sia sulla statale 534 che sulla statale 106. Lunghe code si sono formate anche perchè quella di oggi, è una giornata classificata da ‘bollino rosso‘ per rientri e partenze per le vacanze estive.