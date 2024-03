Cassano Ionio: arrivano 2,5 milioni di euro per la bitumazione delle strade

CASSANO IONIO (CS) – Definito un progetto di 2.500.000 euro per interventi di messa in sicurezza e bitumazione delle strade comunali. A darne notizia il sindaco, Giovanni Papasso, insieme all’intera amministrazione comunale. Proprio in questi giorni, infatti, l’ingegnere Luigi Serra-Cassano, responsabile del settore Lavori pubblici, ha provveduto a definire i dettagli del progetto e a dare mandato all’area Finanziaria di mettere a disposizione i fondi per l’intervento. Gli elaborati vedranno interventi a Cassano centro, a Lauropoli, a Sibari, a Doria e nelle contrade. L’intervento costerà 2.500.000 euro di cui 2.121.067,40 € per i lavori e 378.932,60 € saranno somme a disposizione dell’amministrazione comunale per altre spese collegate.

Nel corso di un precedente incontro, il sindaco Papasso e l’assessore ai Lavori pubblici Leonardo Sposato, avevano fatto sapere che circa 700mila saranno spesi solo a Sibari centro perché nell’area sono previste bitumature di zone non effettuate in precedenza e che, quindi, necessitano urgentemente di intervento. Altri lavori saranno effettuati nelle contrade e nel resto del comune.

«Si tratta di un intervento – ha commentato Papasso – che va a completare un altro intervento partito e completato la scorsa estate e intitolato “Nuovi Lavori per la sistemazione e messa in sicurezza della rete stradale del territorio comunale” per un importo complessivo di poco meno di 2.000.000 di euro. Nel dettaglio, gli interventi estivi avevano interessato i centri abitati del capoluogo, di Sibari, Doria e Lauropoli e le importanti contrade rurali non interessate dagli interventi precedenti».

Tutti i progetti di bitumatura erano stati redatti dall’ufficio tecnico su mandato della Giunta e hanno l’obiettivo di arrivare ad una sistemazione delle sedi stradali dell’intero e vasto territorio comunale, che presentano situazioni di degrado tali da creare pericolo per la circolazione veicolare, al fine di garantire maggiore sicurezza e ridurre i costi di manutenzione a seguito della formazione di buche o rotture del manto stradale.

«Col nuovo intervento – ha concluso Papasso – si andrà a sanare una serie di arterie site soprattutto in tante contrade poste su tutto il territorio oltre a Sibari centro. Contiamo di iniziare e completare i lavori prima dell’estate di modo da essere pronti prima dell’arrivo dei turisti. Nei prossimi giorni, infine, daremo notizia di altri interventi di bitumatura ai Laghi e Marina di Sibari, Bruscate e Fuscolara finanziati dai Patti territoriali ma diremo di più appena approveremo il progetto definitivo».