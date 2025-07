Cassano Ionio, al via il potenziamento delle navette per raggiungere la stazione di Sibari

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – Raggiungere la stazione di Sibari per salire sul Frecciarossa Sibari/Bolzano via Roma Termini è più facile, anche in estate. Da qualche giorno, infatti, è attivo il servizio navetta che da Cassano Ionio conduce allo scalo ferroviario. Lo ha fatto sapere il sindaco Gianpaolo Iacobini e l’assessore con delega alla Mobilità, Rosa De Franco annunciando che nel corso del periodo estivo la navetta farà ulteriori fermate.

Oltre ad effettuare le classiche fermate di Cassano centro e delle frazioni di Lauropoli, Doria e Sibari, il bus fa tappa anche a Marina e ai Laghi di Sibari per permettere a turisti e residenti di spostarsi in maniera più agevole nel corso della stagione estiva.

Cassano Ionio, navette estive con orari e fermate

Nel dettaglio, gli orari che saranno in vigore fino al prossimo 15 settembre, sono i seguenti: partenza da Piazza Roma a Doria alle 5:25. Soste a Cassano centro, al Teatro comunale alle 5:40, alla BCC a Lauropoli alle 5:50, alla Stazione di Sibari alle 6:05 e poi secondo giro con sosta al Largo della Madonnina a Marina di Sibari alle 6:10, alla Vigilanza dei Laghi di Sibari alle 6:15 e secondo arrivo alla Stazione di Sibari alle 6:20. Al ritorno, una volta arrivato il Frecciarossa, partenza in direzione Vigilanza dei Laghi di Sibari alle 22:40, cinque minuti dopo al Largo della Madonnina a Marina di Sibari, alle 22:50 alla BCC a Lauropoli, alle 23:00 al Teatro Comunale a Cassano centro e fine corsa alle 23:15 a Piazza Roma.