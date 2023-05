Cassano: disavventura per un anziano, finisce con l’auto in un fossato e resta lì tutta la notte

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Avrebbe sbagliato strada e poi, sbandato con la sua auto, una Opel, è finito un fossato. Rimasto bloccato, ha trascorso l’intera nottata tra mercoledì e giovedì, all’interno della vettura. L’uomo, un anziano di Cerzeto, è stato trovato ieri a Doria, nella campagne di Cassano. Alcune persone che transitavano sul tratto di strada si sono accorte della presenza della vettura e, notato l’uomo all’interno, hanno allertato i soccorsi.

Secondo quanto emerso transitando per le strade di campagna si sarebbe perso. Poi, finito in una cunetta, è rimasto intrappolato nella vettura per tutto il pomeriggio e l’intera notte. All’alba, alcuni operai a bordo di un furgone hanno notato la sua presenza. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118 ma secondo quanto emerso, l’anziano non avrebbe riportato ferite.