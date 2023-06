Cassano allo Ionio, domani chiusura al traffico veicolare e pedonale di Corso Cavour

CASSANO ALLO IONIO (CS) – Nuovo intervento di riqualificazione e valorizzazione del centro storico voluto dalla Giunta Comunale guidata dal sindaco Giovanni Papasso. La Polizia Locale, a tal proposito, con propria ordinanza, ha disposto la chiusura al traffico veicolare e pedonale di Corso Cavour, del centro storico, dall’incrocio di via Rattazzi (Altezza Tabacchi Nupieri) sino all’intersezione con via Guerrazzi con divieti di sosta (rimozione forzata) con decorrenza da domani, 12 giugno, sino alla conclusione dei lavori.

L’ordinanza prevede anche l’istituzione di divieti di sosta (rimozione forzata) su ambo i lati su via Giuseppe Mazzini fino all’incrocio con corso Cavour dalle ore 7.00 alle ore 17.00 esclusi i giorni di sabato e domenica. È autorizzato l’accesso pedonale ai residenti nella via interessata e dovrà essere garantito in qualsiasi momento il transito ai veicoli di soccorso e di Polizia.

Nello specifico, saranno rifatti i sotto servizi (la rete idrica, la fognatura, la raccolta delle acque bianche e la rete elettrica) e sarà sostituita la pavimentazione di Corso Cavour nel tratto che va dal punto centrale non attualmente ammodernata fino al ponte sito nei pressi di piazza Plebiscito (nei pressi della sede del Cidis) di modo da uniformare lo stile del basolato eliminando le parti attualmente bitumate.

Il totale delle somme a disposizione a disposizione per l’intervento ammonta a 300.000 mila euro di cui 182.000 mila saranno spesi per i lavori. Il sindaco Giovanni Papasso ha precisato che l’amministrazione comunale si è impegnata a intercedere con la ditta che realizzerà l’intervento per velocizzare al massimo i lavori e ridurre al minimo i tempi di chiusura della strada principale che attraversa il borgo antico di Cassano Centro.