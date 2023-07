Caso ospedale di Paola, sindaco sotto attacco. FdI contro Graziano: «è vergognoso»

PAOLA- “Le dichiarazioni rilasciate dall’ex consigliere regionale, Graziano Di Natale e dal comitato popolare, rivolte al sindaco della città di Paola, Giovanni Politano sono letteralmente vergognose. Viene accusato un primo cittadino strumentalizzando la sua assenza odierna, quando lo stesso si trova all’ospedale di Catanzaro per stare vicino al proprio papà, operato al cuore. Quale forza politica e componente di maggioranza stigmatizziamo questa mancanza di rispetto verso un sindaco, la cui unica colpa è quella di non aver strumentalizzato la vicenda sanitaria come sta facendo invece il Partito Democratico di Paola. Al contempo, dato che Di Natale chiede – in maniera grottesca – le dimissioni del sindaco, pensi a far dimettere chi lo rappresenta – ad oggi – in giunta. Noi andiamo avanti, solidi e con la forza dei numeri in consiglio comunale”.

FdI Paola: “sul sindaco troppe falsità”

Non ammette repliche il circolo di Paola di Fratelli D’Italia, in una nota stampa che così prosegue: “Giovanni Politano merita rispetto. Su di lui troppe falsità. La smania di visibilità continuamente ricercata da chi attualmente è fuori dalle istituzioni inizia seriamente a ledere la dignità di un sindaco che ha rispettato tutte le tappe per difendere l’ospedale San Francesco. La sua unica colpa è stata quella – a loro detta – di non seguire il Partito Democratico nei girotondi attorno all’Ospedale, ma di tentare una mediazione istituzionale con il Presidente Occhiuto e con i vertici dell’Asp. Non ci sembra che ad oggi il comitato popolare abbia ottenuto qualcosa da queste proteste folcroristiche. Ha piuttosto puntato il dito nei confronti di una maggioranza dove, pur non avendo più numeri, continua a farne parte”.

Fratelli D’Italia sottolinea: “La Migliore Calabria ha posti in giunta ed attacca la sua stessa maggioranza. Faccia pace con il cervello. Noi – quale amministrazione comunale – stiamo seguendo un iter. Venute meno le garanzie di Occhiuto, abbiamo avviato due ricorsi al Tar, e abbiamo chiesto udienza presso il Ministero della salute. Non è affatto vero che siamo contro l’Ospedale di Paola. Simili affermazioni sono lesive della nostra dignità. Non ci piacciono le sceneggiate di chi strumentalizza la sanità pubblica per farsi campagna elettorale ed avere uno spazio e – inoltre – non siamo gli unici a pensarla così, dato che oggi a Catanzaro c’erano solo ed esclusivamente forze politiche riconducibili a Graziano Di Natale e Roberto Perrotta. Un motivo ci sarà. Di Natale è politicamente isolato e cerca di spostare attenzione altrove, ma i cittadini non sono stupidi”.

La compagine, coordinata dal segretario, Mattia Marzullo va avanti nella propria disamina: “un sindaco non ha potere decisionale sulla sanità. È bene ribadirlo. Il Presidente Occhiuto ha fatto delle scelte, e a dirla tutta, il governatore è di uno schieramento politico che a Paola – insieme a Gentile e Gallo – ha sostenuto la candidatura di Emira Ciodaro a sindaco. Noi non abbiamo nessuna vicinanza politica con lui. Solo dialogo istituzionale. I Paolani – conclude la nota – aprano gli occhi senza farsi gettare fumo negli occhi. A Giovanni Politano la nostra più viva solidarietà e vicinanza, con l’auspicio di buona guarigione per il suo amato papà”.