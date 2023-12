Casali del Manco: si chiude il progetto ‘AttivaMente-Anziani’, ha coinvolto 100 over 60

CASALI DEL MANCO (CS) – Si sono conclusi lo scorso 21 dicembre, con un evento gastronomico, i laboratori del progetto “AttivaMente Anziani”, basato sullo scambio inter e intra generazionale, che ha coinvolto 100 donne e uomini over 60 residenti nei comuni di Casali del Manco e Mendicino, con la partecipazione degli alunni frequentanti gli istituti comprensivi aderenti al partenariato e gli stranieri ospiti dei centri SAI (minori e ordinari) presenti sui territori.

Le attività proposte nel progetto hanno affrontato ad ampio raggio aspetti del benessere degli anziani, valorizzando le loro risorse individuali, le loro abilità, le loro competenze, i loro valori, i loro saperi, interagendo e scambiando le conoscenze e abilità degli adolescenti, imparando gli uni dagli altri. L’interazione tra gli anziani e i giovani ha offerto agli anziani la possibilità di avere compagnia, di combattere la solitudine e mantenere una vita sociale attiva ed ha permesso ai giovani di creare un senso di responsabilità e appartenenza alla comunità, incoraggiandoli a dedicare il loro tempo e le loro risorse per contribuire al bene comune.

Sono stati attivati in entrambi i comuni i seguenti laboratori:

– Laboratorio sportivo “Movimento e Salute”;

– Laboratorio di “Alfabetizzazione digitale”;

– Laboratorio gastronomico “Mani in pasta”;

– Laboratorio culturale “Cammina…mente”;

– Laboratorio ricreativo “Giornate insieme”.

Il progetto si chiuderà con l’evento finale giorno 30 dicembre alle ore 18 presso la Biblioteca Comunale del Comune di Casali del manco, in località Spezzano Piccolo. L’evento sarà aperto dal Presidente del Centro di Solidarietà il Delfino, Renato Caforio. Sono in programma gli interventi del sindaco di Casali del Manco, Francesca Pisani, e del responsabile settore Welfare del Comune di Mendicino, Pietro Manna. Interverranno le coordinatrici del progetto: Ilaria Cosenza, per il Comune di Mendicino, e di Elidia Mancuso per il Comune di Casali del Manco. Le conclusioni saranno tratte dall’Assessore Regionale alle Politiche Sociali, Emma Staine. Il progetto è stato realizzato dall’ente capofila Centro di solidarietà Il Delfino soc. coop. Onlus, in partenariato con i Comuni di Casali del Manco (Cs) e di Mendicino (Cs) e gli Istituti scolastici presenti sul territorio dei due comuni.