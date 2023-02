Casali del Manco, progetti di sport sociale per categorie vulnerabili e soggetti fragili

CASALI DEL MANCO (CS) – L’Amministrazione comunale di Casali del Manco comunica che da Marzo 2023 “ci sarà un’ondata di Sport e Cultura sul territorio. Servizi gratuiti per la terza età e per minori, centri estivi, corsi di ginnastica dolce, attività motoria, corsi di ginnastica posturale”. Il capogruppo PD in consiglio comunale, Fernando De Donato si è detto “soddisfatto perché l’associazionismo casalino lascia il segno. L’iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, vedrà Casali del Manco – ancora una volta – protagonista assoluto”.

Il finanziamento ha l’obiettivo di realizzare progetti di valore dell’associazionismo sportivo di base che lavora con categorie vulnerabili, soggetti fragili e a rischio devianza e su temi sociali quali:

– Lo Sport quale strumento di prevenzione e lotta alle principali dipendenze giovanili, quali quelle da sostanze stupefacenti, alcool, ludopatia, nuove dipendenze digitali, disturbi alimentari;

– Lo Sport contro la povertà educativa e il rischio criminalità;

– Lo Sport quale strumento di prevenzione e lotta all’obesità in età pediatrica;

– Lo Sport a sostegno dell’empowerment femminile e contro gli stereotipi e la violenza di genere.

L’associazione Body in Movement – in partneriato con l’associazione UniterpreSila ed il Comune di Casali del Manco – con una progettualità di alto spessore culturale (prima ancora che sportivo) è riuscita ad aggiudicarsi un finanziamento (bando 2022) che permetterà di dispiegare importanti attività sul territorio casalino a partire da Marzo 2023.

“Voglio ringraziare il Presidente dell’Associazione Body in Movement – il dott. Luca De Stefanis – il quale con tanta abnegazione e professionalità è riuscito a portare a casa questo importante risultato. Da subito ho deciso di affiancarlo – prosegue De Donato – in questa sfida ambiziosa per il nostro territorio. Questo risultato certifica che a Casali del Manco tutti possono dare un contributo alla propria terra e tutti possono crescere professionalmente se si impiega il giusto tempo nella giusta direzione. Come delegato allo Sport non farò mancare tutto il supporto logistico per come illustrato in fase di progettazione”.

Da Marzo 2023 a Casali del Manco i cittadini casalini potranno usufruire di diversi corsi gratuiti della durata di 6 mesi: Ginnastica dolce per la terza età, Attività motoria per bambini e Ginnastica posturale per minori. Non è finita qui. I soggetti promotori si occuperanno di organizzare delle giornate di sensibilizzazione (focus tematici) per categorie vulnerabili su temi specifici e con l’ausilio di biologi nutrizionisti, trattando importanti tematiche come la corretta alimentazione per un corretto stile di vita. Infine la proposta progettuale prevede la realizzazione di un centro estivo della durata di 5 settimane nel periodo giugno – luglio 2023.

“Sono contento – conclude il consigliere con delega allo Sport – perché il partenariato con il nostro comune ha permesso di intercettare importanti risorse ministeriali. Tutto questo non può che costituire un vanto per l’intera comunità. Per il programma dettagliato non ci resta che attendere le comunicazioni del soggetto attuatore che riporteremo su tutti i canali istituzionali”.