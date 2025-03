Casali del Manco, conferita la cittadinanza onoraria all’Eparca di Lungro Mons. Donato Oliverio

- Advertisement -

CASALI DEL MANCO (CS) – L’Amministrazione comunale ha deciso di concedere l’ambito riconoscimento a Monsignor Donato Oliverio, Eparca di Lungro degli Italo-Albanesi dell’Italia Continentale. Il conferimento della cittadinanza onoraria al Vescovo Donato Oliverio, da parte del Comune di Casali del Manco, e motivo di gioia e di orgoglio per la comunità religiosa e civile. È un significativo riconoscimento all’uomo e al Vescovo per la sua instancabile opera pastorale e il legame che Mons. Oliverio ha voluto mantenere con il nostro territorio comunale, in particolare con Serra Pedace, che ha dato i natali ai suoi familiari.

L’Eparca è stato insignito del riconoscimento della cittadinanza onoraria dalla citta di Casali del Manco, lo ha deciso il consiglio comunale sabato scorso: all’unanimità dei presenti è stata deliberata la concessione della cittadinanza onoraria. L’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Francesca Pisani, teneva molto a questo riconoscimento.

La decisione è stata presa con le seguenti motivazioni: “A testimonianza della gratitudine della comunità di Casali del Manco per il suo impegno instancabile, la sua opera pastorale, il suo esempio di fede e il suo legame speciale che ha saputo creare con questo territorio”.

Mons. Oliverio è stato dapprima accolto nella Chiesa di San Donato V. e M., in loc. Serra Pedace, dove il Parroco Don Francesco Guagliani e la comunità parrocchiale hanno organizzato un significativo ed emozionante momento di preghiera. All’Eparca di Lungro sono state consegnate, simbolicamente, le chiavi della citta.

A seguire, la cerimonia istituzionale si e svolta presso la sala consiliare della Ex Comunità Montana, in loc. Macchia, dove si e riunito il consiglio comunale in sessione aperta e straordinaria. Hanno preso parte alla cerimonia autorità civili, religiose e militari, tra queste il Sindaco di Lungro Carmine Ferraro, il nostro Vescovo S.E.R. Monsignor Checchinato e il Vescovo emerito di San Marco Argentano-Scalea S.E.R. Monsignor Bonanno, il Maggiore Antonio Quarta Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cosenza, il Maresciallo Capo Salvatore Mattia Guarnieri Comandante della Stazione dei Carabinieri di Casali del Manco, i Comandanti della Polizia Locale di Casali del Manco e Lungro.