HomeProvincia

Casali del Manco: al via la III Edizione del Memorial “Alfredo Morrone”

Questa III Edizione del Memorial “Alfredo Morrone”, è stata promossa promossa dal Tennis Club Città Casali del Manco

Dario Rondinella
Scritto da Dario Rondinella
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CASALI DEL MANCO (CS) – Il Centro Sportivo “Francesca Mele” sta ospitando la III Edizione del Torneo di Tennis Memorial “Alfredo Morrone”, evento ormai consolidato e molto atteso, inserito nel programma della tradizionale Festa della Madonna Addolorata detta “La Pecorella”, patrona della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Pedace. La manifestazione, promossa dal Tennis Club Città Casali del Manco, ha preso il via con una cerimonia d’apertura partecipata e ricca di emozione.

Il sorteggio degli accoppiamenti tra i 52 tennisti iscritti ha decretato l’inizio ufficiale delle sfide, un numero record che conferma la crescita e l’interesse attorno a questa giovane ma già radicata iniziativa sportiva.

Il Memorial Alfredo Morrone, intitolato a un grande appassionato di tennis e figura molto amata dalla comunità, rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di incontro, memoria e coesione sociale.  “Non è solo tennis – hanno evidenziato gli organizzatori – ma un modo per ritrovarsi, ricordare e rafforzare i legami della comunità attraverso lo sport e i suoi valori”.

Il torneo acquista un significato ancora più speciale se si pensa alla lunga tradizione tennistica di Pedace, risalente al 1975, anno in cui furono costruiti i due storici campi da tennis adiacenti alla palestra comunale.

Oggi, di quei due, solo uno è rimasto attivo, mentre l’altro è stato trasformato in campo da calcetto. Ed è proprio su quel campo superstite che la passione rinasce, grazie al Memorial che diventa così simbolo di rinascita sportiva e speranza per il futuro.

L’auspicio è che questa esperienza possa consolidarsi e offrire nuove opportunità a tutti gli appassionati, dai giovani ai meno giovani, garantendo la possibilità di praticare e vivere da vicino uno sport che, a Pedace, non ha mai smesso di essere amato.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Saracena Notte bianca sport

A Saracena la Notte bianca dello sport. Russo: «Promuoviamo aggregazione e sensibilizzazione»

Provincia
SARACENA (CS) - Sensibilizzare al tema della donazione degli organi e promuovere, soprattutto tra i giovani, corretti e sani stili di vita. Erano e...

Asp Cosenza, 12 lavoratori esclusi dal servizio CUP. La denuncia di USB: «Calvario umano...

Area Urbana
COSENZA - "Dodici lavoratori, in servizio da circa vent’anni presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, si trovano oggi vittime di una grave ingiustizia e...
Carabinieri tentato omicidio

Tenta di uccidere l’ex moglie a coltellate: arrestato pensionato. La donna ricoverata a Cosenza...

Calabria
ROCCABERDARDA (KR) - Attimi di paura ieri pomeriggio a Roccabernarda, nel Crotonese, dove si è sfiorata la tragedia. Armato di coltello, un pensionato del...

SIN di Crotone-Cassano e Cerchiara di Calabria, partita la bonifica. Mancuso: «Ora occorre vigilanza...

Calabria
CROTONE - "Dopo decenni di promesse mancate e immobilismo, i camion finalmente si muovono e i rifiuti tossici cominciano a lasciare il nostro territorio:...

Frascineto, iniziaiti i lavori di messa in sicurezza nel canale Clavaro. Catapano: «Solo il...

Provincia
FRASCINETO (CS) - Sono iniziati a Frascineto i lavori di messa in sicurezza finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico da alluvione che interessano il canale...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37142Area Urbana22297Provincia19807Italia8009Sport3853Tirreno2920Università1453
-->
Dario Rondinella
Altri Articoli di Dario Rondinella

Leggi ancora

Provincia

Regionali Calabria. Centrosinistra ultimi giorni per definire le liste, tra malumori...

SPEZZANO DELLA SILA - “Oltre ad un candidato come Pasquale Tridico, largamente condiviso dal centrosinistra, c’è una coalizione ampia che si presenta agli elettori...
Provincia

Gabbani chiude col botto il Festival dell’Effimero a Celico, oltre 10mila...

CELICO - Ha chiuso con il botto l’edizione 2025 del Festival dell’Effimero a Celico, con il concerto di Francesco Gabbani che ha richiamato circa...
Provincia

Fattorie Aperte in Sila: l’evento giunto alla sua XXma edizione che...

CAMIGLIATELLO SILANO - L’altopiano silano, da Camigliatello a Lorica, anche quest’anno ripropone uno degli eventi più caratteristici che esaltano il territorio e le eccellenze...
Calabria

Regionali Calabria: centrosinistra in attesa dell’investitura di Tridico, Occhiuto si dimette...

In attesa che da Roma arrivi l’ufficializzazione della candidatura dell’europarlamentare Pasquale Tridico, il centrosinistra calabrese ha avviato il lavoro per la composizione delle liste,...
Provincia

Celico: prende il via questa sera la XV edizione del...

CELICO (CS) - Prende il via questa sera a Celico la quindicesima edizione del Festival dell’Effimero. Fino al prossimo 24 agosto il comune della Presila...
Calabria

Elezioni regionali: centrosinistra ad un bivio con Tridico tra tattica e...

COSENZA - Parliamoci chiaro, che della Calabria non sia mai interessato davvero a nessuno lo sapevamo, ma oggi il comportamento del centrosinistra lo dimostra...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA