Casali del Manco: al via la III Edizione del Memorial “Alfredo Morrone”

CASALI DEL MANCO (CS) – Il Centro Sportivo “Francesca Mele” sta ospitando la III Edizione del Torneo di Tennis Memorial “Alfredo Morrone”, evento ormai consolidato e molto atteso, inserito nel programma della tradizionale Festa della Madonna Addolorata detta “La Pecorella”, patrona della Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Pedace. La manifestazione, promossa dal Tennis Club Città Casali del Manco, ha preso il via con una cerimonia d’apertura partecipata e ricca di emozione.

Il sorteggio degli accoppiamenti tra i 52 tennisti iscritti ha decretato l’inizio ufficiale delle sfide, un numero record che conferma la crescita e l’interesse attorno a questa giovane ma già radicata iniziativa sportiva.

Il Memorial Alfredo Morrone, intitolato a un grande appassionato di tennis e figura molto amata dalla comunità, rappresenta non solo un appuntamento sportivo, ma anche un’occasione di incontro, memoria e coesione sociale. “Non è solo tennis – hanno evidenziato gli organizzatori – ma un modo per ritrovarsi, ricordare e rafforzare i legami della comunità attraverso lo sport e i suoi valori”.

Il torneo acquista un significato ancora più speciale se si pensa alla lunga tradizione tennistica di Pedace, risalente al 1975, anno in cui furono costruiti i due storici campi da tennis adiacenti alla palestra comunale.

Oggi, di quei due, solo uno è rimasto attivo, mentre l’altro è stato trasformato in campo da calcetto. Ed è proprio su quel campo superstite che la passione rinasce, grazie al Memorial che diventa così simbolo di rinascita sportiva e speranza per il futuro.

L’auspicio è che questa esperienza possa consolidarsi e offrire nuove opportunità a tutti gli appassionati, dai giovani ai meno giovani, garantendo la possibilità di praticare e vivere da vicino uno sport che, a Pedace, non ha mai smesso di essere amato.