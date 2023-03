Casali del Manco, al via il progetto di Comunità Ospitale

CASALI DEL MANCO (CS) – Con delibera di giunta numero 15 del 20 febbraio 2023, l’amministrazione comunale casalina ha approvato le Azioni immateriali 01 e 02 del progetto “Casali del Manco, borgo autentico plurale dall’aria più pulita d’Europa”, ed esse sono integrate e formano un percorso coordinato unico denominato “Comunità Ospitale di Casali del Manco”.

Il progetto integrato è articolato in tre ASSI, ovvero:

I° Asse: Piattaforma di offerta integrata del territorio

In tale contesto sono comprese tutte le risorse territoriali (materiali ed immateriali) che presentano un sufficiente potenziale attrattivo ed una adeguata capacità organizzativa interna (ospitalità in B&B, case vacanze, agriturismi, ristorazione, escursionismo ambientale e cammini, eventi educativi/formativi o lucidi, ecc.).

La piattaforma è organizzata con operatività online (sito web, social, vendita online) e operatività offline, ovvero presso un locale accessibile posto nel Comune di Casali del Manco (che sarà anche sede della cooperativa di Comunità e della Comunità Energetica Rinnovabile – CER) La piattaforma diviene anche il luogo di pianificazione e marketing. Le risorse professionali, tecnologiche e finanziarie che saranno rese disponibili saranno concentrate ed armonizzate al loro interno nella piattaforma. Il tale modo sarà possibile ottenere i seguenti effetti: importanti economie di scala sia sul fronte dell’impiego che su quello delle sinergie dei costi una gestione unica e integrata soprattutto sul piano economico, condizionata da regole di eticità, trasparenza e responsabilità.

II° Asse: la Cooperativa di Comunità

Essa sarà un organismo costituito con atto notarile, aperto a tutti i cittadini di Casali del Manco (persone fisiche e giuridiche). La Cooperativa di Comunità sarà un organismo cooperativo con un oggetto molto articolato allo scopo di favorire la multifunzionalità operativa.

Il processo di costituzione della C.d.C. sarà preceduto da un piano di comunicazione ed informazione sociale rivolto a tutti i cittadini i quali potranno liberamente manifestare interesse alla partecipazione al capitale. Un comitato promotore (4-6 persone) coordinerà la campagna di informazione sociale. Il comitato promotore metterà a punto un budget e piano finanziario (business plan) di tre anni. Esso sarà discusso ed approvato, prima della costituzione notarile, dall’Assemblea di soci che hanno manifestato interesse (in pectore). La Cooperativa di Comunità, fra gli altri compiti, si occuperà della gestione e implementazione della “Piattaforma dell’offerta integrata – Comunità Ospitale (Asse 1).

III° Asse: la Comunità Energetica Rinnovabile – CER

L’Asse si pone l’obiettivo di creare le precondizioni per la messa a punto, sul territorio di Casali del Manco, di una CER. L’Asse si basa sul concetto di supportare il processo di creazione della CER già deliberato dall’Amministrazione Comunale.

I risultati attesi sono: generare un programma di produzione ed autoconsumo sul posto di energie rinnovabili nei limiti e alle condizioni attualmente stabiliti a livello normativo dall’Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione Calabria concepire ed attuare un “Piano di contrasto locale alla povertà energetica” (contributi per la riduzione dei costi/bollette, educazione ed informazione sulla gestione ottimale delle fonti energetiche domestiche, ecc.).

Per chi è interessato a far parte del percorso di costituzione di una cooperativa di comunità a Casali del Manco è possibile presentare la manifestazione d’interesse online o cartacea entro il 7 marzo 2023. La sottoscrizione è senza impegno. Per maggiori informazioni chiamare il numero 338 186 4727 (Alessandra Leonetti).