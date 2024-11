Casali del Manco, 35enne sale su un albero per protesta: salvato dai vigili del fuoco

- Advertisement -

CASALI DEL MANCO (CS) – A Casali del Manco un uomo di 35 anni è salito questo mattina su un albero con l’intento di volersi buttare. Secondo quanto si apprende, al 35enne, ambulante di un chioscho di piante sul territorio, sarebbe stata levata la licenza. Così l’uomo, in preda alla disperazione per l’attività andata in fumo nonché fonte di sostentamento per la propria famiglia, ha deciso di mettere in atto la protesta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che lo hanno convinto a desistere dall’intento di buttarsi e lo hanno fatto scendere dall’albero, trasportandolo in ospedale per le cure sanitarie del caso.