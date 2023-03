Casali, amministrative: l’assemblea Pd indica Francesca Pisani ma il partito resta spaccato

CASALI DEL MANCO (CS) – Dopo circa cinque ore di confronto e di tensioni, dove, stando alle indiscrezioni dei soliti bene informati si è sfiorato finanche il contatto fisico, ieri sera l’assemblea del Partito Democratico di Casali del Manco ha indicato come candidato a sindaco, per le ormai prossime imminenti elezioni amministrative, l’assessore Francesca Pisani.

Una decisione che ha preso in contropiede i dirigenti della segreteria provinciale, che avevano portato una proposta considerata di più ampio respiro, con la possibilità di individuare un candidato di superamento, proposta non accettata, che però avrebbe potuto mettere d’accordo soprattutto gli altri tre aspiranti alla carica di primo cittadino, tutti e tre di area di centrosinistra, Ippolito Morrone, Marco Oliverio e Salvatore Iazzolino, disposti finanche a fare un passo indietro, come d’altronde era emerso dall’incontro che c’era stato nei giorni scorsi presso la Federazione Provinciale del Pd a Cosenza.

Una decisione che adesso dovrà essere ratificata dalla segreteria provinciale. Una candidatura, quella dell’assessore uscente, Francesca Pisani che però ha spaccato di fatto in due il circolo piddino casalino ed acuito un ulteriore malcontento tra i cittadini del comune presilano delusi dall’operato dell’attuale amministrazione comunale guidata dal sindaco Stanislao Martire. Nel frattempo, gli altri aspiranti candidati, almeno quelli di area di centrosinistra stanno cercando di trovare una sintesi, mentre l’ex sindaco di Spezzano Piccolo, Stefania Rota, sarebbe pronta ad ufficializzare la propria candidatura.