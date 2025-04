Carolei: riapre il tratto della Strada Provinciale 257 dopo quattro anni di disagi

- Advertisement -

CAROLEI (CS) – Il forte maltempo a dicembre 2021, aveva interessato in più punti il tratto Lacconi-Treti sulla ex Strada Provinciale 257 nel territorio del Comune di Carolei. Questa mattina il sindaco Francesco Iannucci, ha comunicato la fine dei lavori e l’apertura nelle prossime ore del tratto, dopo le attività di bitumazione. L’assessore ai Lavori Pubblici, Santo Serra ha commentato “la determinazione porta risultati concreti. Finalmente la strada Ex SP 257 ritorna pienamente agibile dopo un complesso percorso durato quattro anni”.

“Dal giorno in cui ho assunto l’incarico di assessore ai Lavori Pubblici – spiega Serra – circa due anni fa, ho dedicato grande attenzione al problema, che non riguardava direttamente le competenze del nostro Comune, ma che impattava notevolmente la quotidianità dei cittadini. Ci siamo imbattuti su difficoltà tecniche, burocrazia e incertezze sui finanziamenti molti dei quali dovuti a conflitti di competenza e questioni economiche delicate”.

“Attraverso un costante impegno istituzionale, fatto di incontri tecnici con Anas e con la Prefettura, monitoraggi continui e pressione per accelerare tempi e procedure, oggi siamo riusciti a ottenere questo risultato. Un ringraziamento particolare va ad Anas, ente esecutore dei lavori, e al Sindaco, che fin da subito ha sollevato il problema a livello istituzionale. Oggi restituiamo ai cittadini una strada sicura, frutto di determinazione, lavoro silenzioso e attenzione quotidiana”.