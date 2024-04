Carolei: la storia di Michele, bimbo affetto da sarcoma. L’appello: «al papà serve un lavoro»

COSENZA – La storia del piccolo Michele, il bimbo autistico di 6 anni affetto da un sarcoma di alto grado ai tessuti molli, qualche mese fa aveva commosso tutta la comunità cosentina. Per il piccolo venne avviata una raccolta fondi – che ebbe un largo seguito – per affrontare le cure necessarie a Roma. Oggi la mamma di Michele si rivolge nuovamente alla nostra redazione per lanciare un nuovo appello: “al papà serve un lavoro”.

“Mi rivolgo a voi ancora una volta per chiedere aiuto, mesi fa vi abbiamo raccontato la storia di mio figlio Michele, in tanti ci hanno sostenuto e supportato per permettere al mio piccolo, malato oncologico e autistico, di curarsi a Roma. Ad oggi Michele sta facendo chemio di mantenimento a Cosenza e continua a combattere con la malattia ed ogni 2/3 mesi saliamo a Roma per i controlli. Oggi vorrei chiedere il vostro aiuto in quanto mio marito cerca lavoro, ma non è semplice. Soprattutto trovare qualcuno che capisca le nostre esigenze quando dobbiamo andare in ospedale o a Roma. Lui ha sempre lavorato con imprese di pulizie ma potrebbe valutare altro se è nelle sue competenze. Ci auguriamo di trovare presto un po’ di serenità”.