Carolei, in piazza Tenente Mazzuca una panchina rossa contro la violenza

CAROLEI (CS) – L’amministrazione comunale di Carolei ha voluto lanciare un’importante iniziativa contro il fenomeno della violenza sulle donne. Domani, sabato 25 novembre, alle ore 10.30, sarà inaugurata la ‘panchina rossa‘ che troverà posto nella piazza Tenente Mazzuca.

L’amministrazione comunale fa sapere che la panchina “diventerà un simbolo per tutti coloro che vogliono combattere il fenomeno del femminicidio”. “La notizia della morte di Giulia Cecchettin ha scosso tutta l’Italia. Secondo i dati della Polizia, gli episodi di violenza sono aumentati del 33% rispetto allo scorso anno. Perciò occorre dare un segnale attraverso immagini di questo tipo. Anche il Comune di Carolei vuole essere in prima linea sul territorio in questa lotta di civiltà, e la panchina color rosso sarà un’emblema di libertà per tutti i ragazzi”.