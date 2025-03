Carolei ‘digitalizzata’: 126mila euro dal PNRR per garantire servizi più accessibili

- Advertisement -

CAROLEI (CS) – A riferirlo è l’assessore ai Lavori Pubblici, Santo Serra: “il Comune ha ottenuto 126.179 euro di finanziamenti dal PNRR per potenziare i servizi digitali e rendere più semplice l’accesso alle pratiche amministrative”. Serra spiega quali saranno i benefici per i cittadini: pagamenti online più facili con PagoPA, accesso rapido ai servizi pubblici tramite l’App IO, maggior sicurezza e efficienza grazie al Cloud per la Pubblica Amministrazione e notifiche dirette e immediate su scadenze e comunicazioni importanti.

Di seguito il dettaglio degli investimenti: 18.817 euro per il potenziamento PagoPA, 6.318 euro per l’implementazione App IO, 77.897 euro per la migrazione ai sistemi Cloud per la PA e 23.147 euro per l’attivazione Piattaforma Notifiche Digitali. “Questi interventi sono un passo concreto per modernizzare Carolei e migliorare il rapporto tra cittadini e amministrazione”.