Carolei, al via il “Progetto Identità”: recuperare il patrimonio storico, le usanze e le tradizioni

CAROLEI (CS) – Nell’abbraccio tra passato e presente, un gruppo di amici appassionati di storia e tradizioni (Giosina Bifano, Marika Domma, Giovanni Muoio, Lugi De Rose, Gianluca De Rose, Gianluca Napoli e Gianfranco Forlino) si sono incontrati all’interno del gruppo di lavoro di “CaroleiReport”, canale social presente su Facebook e YouTube, che da anni documenta iniziative socio-culturali e politiche del territorio di Carolei, dando vita a “Progetto Identità”, iniziativa tesa a recuperare il patrimonio storico, le usanze e le tradizioni del territorio di Carolei.

Il progetto no-profit ad oggi ha prodotto le prime tre puntate che, con un linguaggio coinvolgente e attraverso l’utilizzo di audiovisivi ed effetti grafici, in poco tempo hanno raccolto un notevole numero di visualizzazioni, andando oltre ogni più rosea aspettativa; attorno al progetto, infatti, si è creato interesse e fermento che va ben al di là dei confini locali. “Progetto Identità” è ponte che collega generazioni, faro che illumina le ricchezze nascoste della nostra storia.

Un viaggio nel tempo non solo per i cittadini di Carolei

La lente è sulle frazioni. Quelle spopolate, laddove tra abbandono e indifferenza apparentemente ci sarebbe poco da raccontare. Le tre puntate finora prodotte sono un invito aperto a tutti, non solo ai cittadini di Carolei ma anche agli appassionati di storia e tradizioni. Queste narrazioni audiovisive ci portano alla scoperta di civiltà rupestri, leggende noir e momenti chiave, che hanno plasmato l’identità di Carolei.

Scoperte straordinarie

Durante le riprese delle puntate il destino ha riservato sorprese straordinarie: il ritrovamento di un antico monile (Consegnato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio), gioiello del passato che riaffiora per narrare storie non scritte e, tra le pagine della storia, un tesoro letterario, un libro di poesie autografe, risalente alla seconda metà dell’Ottocento, testimonianza diretta della sensibilità e dell’intelletto di un cittadino caroleano. Sono state inoltre recuperate lettere e documenti dei primi dell’Ottocento e spartiti originali sulla scorta dei quali la banda del paese si esibiva nelle celebrazioni religiose e civili.

Un patrimonio da condividere

Il ‘Progetto Identità’ non è solo celebrazione del passato, ma anche invito a guardare al futuro con consapevolezza, a riscoprire le nostre radici per costruire un domani ricco di significato. Questo viaggio attraverso il tempo, arricchito da scoperte sorprendenti, è un dono che Carolei offre ai caroleani lontani dalla propria terra e ai curiosi in generale. Alle tre puntate già presenti sui canali di “CaroleiReport” presto ne faranno seguito altre. Si sta già lavorando ad uno Spin-Off, che vedrà coinvolta la storia dell’intera area urbana. Un esempio luminoso di come la storia e la tradizione possano ispirare e unire le comunità.