COSENZA – Inizia il nuovo capitolo dell’avventura “Dreaming South”, l’iniziativa promossa dalla Pro Loco di Cariati Marina, in collaborazione con l’Associazione Jonio Wild che vede protagonisti giovani creatori digitali in ambito food e travel, invitati in Calabria a Cariati ,dal 27 giugno al 2 luglio, per la realizzazione di un diario territoriale ed esperienziale. Un vero e proprio format che ha l’obiettivo di dare alla Calabria ed al paese di Cariati, una nuova visibilità, raccontando non un turismo di massa, ma un turismo fatto di persone, di storia, cultura, identità, enogastronomica, tramite contenuti video e fotografici veicolati attraverso i Social Network.

Un progetto che già 10 anni fa aveva avuto un grosso successo dando alla luce 2 edizioni. Seguendo quel concept di “live like local”,viaggia da turista ma vivi da persona del posto, un gruppo di Influencer sarà protagonista nel territorio con un assaggio di alcune attività che si possono svolgere visitando Cariati in una settimana. Le formule proposte nascono da una nuova percezione della vivibilità dei territori, fatta di storie e piccoli frammenti di vita locale. Tra le esperienze offerte ci saranno momenti di esplorazione territoriale ed enogastronomica, laboratori artigianali e di scoperta della ruralità, ma anche percorsi culturali nei centri storici.

Nello specifico, gli influencer provenienti da varie parti d’Italia saranno protagonisti di Gite in Barca, percorsi di Trekking naturalisti ed urbani, Show-coocking con la preparazioni di piatti tipici del territorio e molte altre attività che verranno condivise in tempo reale sui propri canali social seguiti da migliaia di persone.

Una diversa narrazione del Sud insomma, con l’obiettivo primario di andare a destagionalizzare l’offerta turistica. Il format vuole essere un esempio per poter realizzare in futuro degli appuntamenti fissi e prenotabili dal turista. Abbiamo l’esigenza di recuperare la dimensione di un turismo più a misura d’uomo, con il quale possiamo confrontarci e arricchirci umanamente. Abbiamo un patrimonio inestimabile rappresentato dalle persone che si contraddistinguono da una marcata vocazione per l’accoglienza e sono essenziali ai fini dello sviluppo turistico di un territorio.