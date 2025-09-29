HomeProvincia

Cariati rischia di restare senza pediatra, Nursind e Le Lampare denunciano: «Vuoto assistenziale per i più piccoli»

Il sindacato e l'associazione esprimo preoccupazione per l'imminente trasferimento del dott. Bisceglie all'Asp di Crotone senza che siano ancora state formalizzate le dimissioni da Cariati: "Avevamo auspicato una transizione ordinata e senza interruzioni"

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

CARIATI (CS) – C’è preoccupazione a Cariati perchè il Comune rischia di rimanere senza pediatra. A denunciare la cosa è il sindacato Nursind Cosenza e l’Associazione Le Lampare – Basso Jonio Cosentino che parlano di un vuoto assistenziale che colpisce i più piccoli della comunità.
La preoccupazione è per la “delibera n. 469 del 25 settembre 2025, pubblicata sull’albo pretorio dell’ASP di Crotone, con cui viene conferito al dott. Massimo Bisceglie l’incarico di pediatra di Libera Scelta nel territorio di Strongoli“. Una scelta, dicono Nursind Cosenza e Le Lampare – Basso Jonio Cosentino che, se confermata, “rischia di privare Cariati di una figura pediatrica stabile, lasciando scoperta un’area già fragile dal punto di vista sanitario. A farne le spese sarebbero soprattutto i bambini nella fascia 0–6 anni, per i quali la continuità assistenziale è fondamentale per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura”.

“Avevamo auspicato – continuano nella nota il sindacato e l’associazione – che la domanda di prosecuzione dell’attività pediatrica sul territorio cariatese, sostenuta dalla disponibilità del dott. Passavanti, potesse garantire una transizione ordinata e senza interruzioni. Ad oggi, non risultano comunicazioni ufficiali di dimissioni da parte del dott. Bisceglie, ma l’incarico già formalizzato dall’ASP di Crotone lascia presagire un imminente trasferimento. Cariati non può permettersi di perdere anche questo presidio sanitario”.

“Chiediamo all’ASP di Cosenza – concludono – di attivarsi immediatamente per garantire una soluzione che tuteli il diritto alla salute dei bambini e delle famiglie del territorio. La pediatria non è un servizio accessorio: è un presidio essenziale, soprattutto in aree interne e a rischio spopolamento. Non si può continuare a gestire la sanità territoriale con logiche emergenziali e senza visione. Serve una risposta chiara, tempestiva e strutturale”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Lavori Istituto Todaro Rende

Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A breve nuova scuola...

Area Urbana
RENDE - I lavori di ricostruzione presso l'Istituto professionale artigianale "Todaro" di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell'arte...
Bombole gas Altomonte contraffatte

Sequestro annullato ad Altomonte: lo stabilimento di bombole di gas torna operativo

Provincia
ALTOMONTE (CS) – C’è stata una svolta nella vicenda che ha coinvolto lo stabilimento di gas di Altomonte, oggetto di un sequestro di bombole di...
Praia a Mare abbattuti platani

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede la ricollocazione: «Rispettare...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - "Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito...
Francesco Toscano

Toscano: «Votare Occhiuto? Per la Calabria sarà spirale di caos se rinviato a giudizio»

Calabria
COSENZA - «Noi di Dsp non abbiamo nessuna pulsione giustizialista, ma ci teniamo a sottolineare che votare Occhiuto significa esporre la Calabria ad una...
rifiuti-rende

Rende: «Nuovo sversamento a pochi giorni dalla precedente denuncia» – cittadini esasperati

Area Urbana
RENDE (CS) - Non si ferma l’incubo discariche abusive lungo le strade cittadine. Dopo la segnalazione ufficiale del 24 settembre 2025, e nonostante la...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37493Area Urbana22608Provincia19950Italia8049Sport3885Tirreno2978Università1479
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Lavori Istituto Todaro Rende
Area Urbana

Istituto “Todaro” di Rende, lavori di ricostruzione verso la conclusione. A...

RENDE - I lavori di ricostruzione presso l'Istituto professionale artigianale "Todaro" di Rende stanno per concludersi. Direttamente sul posto per controllare lo stato dell'arte...
Praia a Mare abbattuti platani
Tirreno

Praia a Mare, abbattuti due platani secolari. Italia Nostra ne richiede...

PRAIA A MARE (CS) - "Sono stati abbattuti presso il Monumento ai Caduti di Praia a Mare due grandi platani perché malati a seguito...
Unical studio manifattura additiva bronzi enotri
Università

La storia della Calabria pre-greca si riscrive. Dall’Unical studio sulla manifattura...

RENDE - Un capitolo della Calabria pre-greca è in fase di riscrittura. A farlo un’équipe interdisciplinare di archeologi e fisici dell’Università della Calabria (Dipartimento...
Tridico reddito dignità
Area Urbana

Tridico sul reddito di dignità: «Occhiuto continua con le sciocchezze. Esperienza...

COSENZA - "Occhiuto continua a diffondere fake news sul reddito di dignità che, al contrario, è e resta una misura concreta e realizzabile". È...
vigili-del-fuoc
Ionio

Due auto in fiamme nella notte a Corigliano: indagano i carabinieri,...

CORIGLIANO ROSSANO (CS) - Paura nella notte a Corigliano. Due auto parcheggiate in strada sono state completamente distrutte dalle fiamme. Le vetture si trovavano...
Unical Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici
Area Urbana

All’Unical torna la Notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici con...

RENDE - Per il dodicesimo anno consecutivo arriva all’Università della Calabria la Notte Europea dei Ricercatori e delle Ricercatrici SuperScienceMe. L'appuntamento è per venerdì...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA