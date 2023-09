Cariati, la denuncia: «il Consultorio Familiare è inattivo per mancanza di personale»

CARIATI (CS) – “Il Consultorio Familiare di Cariati è, ad oggi, quasi totalmente inattivo per mancanza di personale . Crediamo che, a maggior ragione in questo momento storico, sia necessario potenziare questi tipi di servizi di assistenza alla persona”. La denuncia arriva dall’ associazione Le Lampare .

Per quanto riguarda l’assistenza, consulenza e prevenzione psico-sociale il Consultorio del Vittorio Cosentino è rimasto operativo, seppur con funzioni limitate, fino a prima dell’estate e cioè fino al pensionamento della Dott.ssa Camilla Di Fabio, Assistente Sociale. Al momento sono mancanti quasi tutti i profili professionali previsti per legge.

Si chiede all’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in vista della prossima redazione dell’atto aziendale di tenere conto dell’importanza che questo servizio ha per il territorio e di renderlo funzionale al più presto. Al momento è attivo solo il servizio di assistenza, consulenza e prevenzione ginecologica e ostetrica e ciò è avvenuto da quando è rientrato in servizio il Dottore Cretella.