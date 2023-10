Cariati cerca risorse: nuove assunzioni a tempo indeterminato e determinato in Comune

CARIATI (CS) – Ottimizzazione delle risorse interne. Efficientamento della macchina comunale. Potenziamento della funzionalità di settori ed uffici. Miglioramento complessivo della risposta istituzionale al cittadino. Risponde a questi obiettivi strategici l’approvazione del Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il biennio 2023-2025 da parte della Giunta Municipale.

A darne notizia sono il sindaco Cataldo Minò e l’assessore al personale Francesco Cicciù precisando che è stato previsto un aumento delle ore lavorative con consequenziale ristrutturazione organizzativa dell’apparato comunale e nuove assunzioni a tempo determinato ed indeterminato.

“Cerchiamo di mettere in atto – aggiungono – un ambizioso piano di rigenerazione della nostra pubblica amministrazione. E per realizzare questo obiettivo è fondamentale adottare un approccio che persegua il miglioramento delle operazioni di arruolamento del personale.

A tal proposito si sta lavorando in stretta sinergia con le aree segreteria e finanziaria per pianificare – sottolineano sindaco e assessore – il nuovo piano di fabbisogno del personale per il 2024 e anche in quella occasione saranno previsti altri concorsi.

Nel frattempo saranno attive le procedure per l’assunzione di un istruttore tecnico part-time a tempo indeterminato con inquadramento contrattuale di categoria C; sarà effettuata una verticalizzazione interna per istruttore direttivo, che dalla categoria C passerà alla categoria D, mentre per un altro istruttore direttivo part-time sarà aumentato l’orario lavorativo da 18 a 30 ore settimanali.

Grazie ai proventi derivanti dalle contravvenzioni – concludono Minò e Cicciù – saranno assunti, infine sei nuovi istruttori agenti di Polizia Municipale con contratto part-time”.