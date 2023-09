Carenze igienico-sanitarie, i Carabinieri chiudono noto panificio

COSENZA – I Carabinieri della Stazione di Guardia Piemontese, con l’ausilio dei colleghi del Nucleo Forestale di Cetraro e dell’Asp di Cosenza – Sezione Igiene degli Alimenti hanno sospeso l’attività imprenditoriale di un noto panificio che rifornisce numerosi Comuni della Provincia ed in particolare del Tirreno Cosentino.

Durante l’accesso ispettivo sono state verificate numerose carenze igienico – sanitarie nei locali di produzione e stoccaggio, con presenza di animali infestanti, sporcizia e materiali non attinenti all’alimentazione, quali oli e grassi meccanici ed un decespugliatore, mentre il mezzo per il trasporto presentava la mancata pulizia e disinfezione, con rischio di contaminazione. Violazioni anche sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Sono stati sottoposti a sequestro amministrativo circa 380 kilogrammi di derrate alimentari: panini, pangrattato, basi per focacce, arancini, pasta frolla, pomodori, pizze e uova per mancanza di tracciabilità dei prodotti. Sono in corso accertamenti da parte dei Vigili del Fuoco per verificare violazioni sulla tenuta della cisterna GPL e del forno in merito alle previste certificazioni e prevenzione degli incendi.