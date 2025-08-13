HomeProvincia

Carenze igienico sanitarie, abusivismo e violazioni ambientali, sotto sequestro un ristorante ad Orsomarso

Il titolare è stato deferito per i reati di abuso edilizio, violazioni ambientali e paesaggistiche, nonché per esercizio abusivo della professione

F.B.
F.B.
ORSOMARSO (CS) – Nei giorni scorsi nel comune di Orsomarso, nel cuore del Parco nazionale del Pollino, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea hanno posto sequestro una struttura ricettiva. Si tratta di un ristorante-bar sito in località “Costa del Mulino”. Prima è scattata la chiusura immediata per via delle criticità presenti nel campo igienico sanitario: erano posti in vendita alimenti scaduti e in cattivo stato di conservazione. 

Successivamente il sequestro del locale. I militari, infatti, hanno accertato anche l’assenza di documentazione essenziale per la somministrazione di alimenti, cibi e bevande. Oltre a ciò sono emerse da ulteriori accertamenti effettuati dai militari dell’Arma Forestale con l’ausilio dei tecnici comunali, opere edilizie abusive realizzate in area sottoposta a vincoli paesaggistici, ambientali, sismici e idrogeologici.

Per tutte queste irregolarità, riscotrate a seguito di un primo sopralluogo effettuato con il personale dell’ASP di Cosenza – Dipartimento di Prevenzione, il Nucleo Carabinieri Forestale di Scalea ha proceduto al sequestro del locale e ha deferito il titolare, per i reati di abuso edilizio, violazioni ambientali e paesaggistiche, nonché per esercizio abusivo della professione.

F.B.
