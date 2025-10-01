HomeProvincia

Carceri più sicure: dal Governo 39 nuovi agenti tra Cosenza, Paola, Castrovillari e Rossano

Arrivano i rinforzi per la sicurezza nelle carceri calabresi, con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Arrivano i rinforzi per la sicurezza nelle carceri calabresi. Con la conclusione del 185° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria, 1507 nuovi agenti entreranno in servizio presso gli istituti penitenziari italiani.

In particolare, agli Istituti Penitenziari della Calabria entreranno in servizio 108 agenti, 95 uomini e 13 donne, così suddivisi: alla Casa Circondariale di Castrovillari 7 unità; alla Casa Circondariale di Catanzaro 27 unità; alla Casa Circondariale di Cosenza 9 unità; CR Laureana di Borrello 1 unità; alla Casa Circondariale di Locri 5 unità; alla Casa Circondariale di Palmi 7 unità; alla Casa Circondariale di Paola 8 unità; agli Istituti Penitenziari di Reggio Calabria 21 unità; alla Casa di Reclusione di Rossano 15 unità e alla Casa Circondariale di Vibo Valentia 8 unità.

A queste nuove unità si aggiungeranno 8 commissari che entreranno in servizio una volta completato il periodo di tirocinio. “Abbiamo promesso di migliorare la situazione lavorativa di chi opera nelle carceri: lo abbiamo fatto e continueremo a farlo, come con il prossimo 186° Corso Allievi da 3246 unità e con il concorso bandito a luglio di quest’anno per ulteriori 653 unità”, dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Tridico Unical

Tridico all’Unical con Conte: «Tanti giovani mi hanno dato la certezza che la Calabria...

Area Urbana
RENDE - Questa mattina Pasquale Tridico è arrivato all’Università della Calabria insieme a Giuseppe Conte per una manifestazione per lo stop alla guerra a Gaza....

Macabra scoperta a Roma: resti umani in auto in fiamme, forse di un 57enne...

Calabria
ROMA - All'interno di un'auto in fiamme a Monte Compatri, in via Acqua Felice, ai Castelli Romani, all'interno di un'area sterrata, sono stati trovati...
Elisabetta Gregoraci Ottobre prevenzione 2025 lilt 02

Prevenzione oncologica: “Ottobre rosa 2025”, Elisabetta Gregoraci in prima linea con la LILT

Italia
ROMA - A Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina è stata presentata la campagna "Ottobre rosa 2025" promossa da Anci e Lilt con il...
Conte Unical

Conte all’Unical, un selfie con gli studenti per la Flotilla e la lotta all’astensionismo

Area Urbana
RENDE - Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte come da programma è arrivato questa mattina in Calabria. Prima tappa all'Università della Calabria,...
Allaccio abusivo rete pubblica

Allaccio abusivo alla rete pubblica e danno di 9mila euro, denunciati due uomini per...

Calabria
CONDOFURI (RC) - Sono due i soggetti deferiti in stato di libertà con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica dai militari della Stazione...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37527Area Urbana22629Provincia19957Italia8052Sport3888Tirreno2979Università1483
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Macabra scoperta a Roma: resti umani in auto in fiamme, forse...

ROMA - All'interno di un'auto in fiamme a Monte Compatri, in via Acqua Felice, ai Castelli Romani, all'interno di un'area sterrata, sono stati trovati...
Schlein-a-Crotone
Calabria

Schlein chiama i calabresi alle urne: «Con Tridico si può cambiare...

CATAZARO -  "Speriamo che domenica e lunedì in Calabria vada a votare tanta gente. Lo dico per la democrazia. E lo dico a tutti,...
Sindaco-Cassano_Iacobini
Ionio

Pnrr, un milione di euro per Sibari: via libera ai nuovi...

CASSANO ALLO IONIO (CS) - Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha autorizzato la variazione della scheda progetto riguardante il finanziamento del Pnrr...
Bonelli_Tridico_Fratoianni-Cosenza
Calabria

Bonelli e Fratoianni a Cosenza per Tridico: «Per cambiare la politica...

COSENZA - "Per cambiare politica bisogna continuare ad essere uniti. Non abbiamo altra alternativa che il 'campo largo', che deve ulteriormente allargarsi". Così a...
Calabria

La promessa di Meloni in Calabria: «Addio al commissariamento della sanità,...

CATANZARO - "Sono felice di annunciare che abbiamo avviato l'iter per l'uscita della Calabria dalla gestione commissariale della sanità perché se lo merita". Così...
Gianluigi Greco Unical
Università

Da ex studente a rettore (tra i più giovani) dell’Unical: trionfa...

RENDE (CS) - Il professore Gianluigi Greco guiderà l’Università della Calabria per il sessennio 2025-2031. Nelle elezioni rettorali celebrate oggi, il direttore del Dipartimento...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA