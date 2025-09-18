COSENZA – A seguito dell’incendio divampato nelle prime ore del pomeriggio tra i comuni di Santa Domenica Talao e Scalea, nel Cosentino, è stata riaperta al traffico la strada statale 504 “Di Mormanno” in entrambe le direzioni. Il vasto incendio, propagatosi con fiamme alte e una densa colonna di fumo nero, era scoppiato questa mattina tanto da rendere necessaria l’evacuazione delle scuole. Le squadre Anas sono state impegnate sul posto per la gestione della viabilità e per consentire in piena sicurezza l’intervento di Vigili del Fuoco e canadair nelle operazioni di spegnimento delle fiamme.
Caos viabilità per il vasto incendio a Santa Domenica Talao, riaperta la Statale 504 – VIDEO
Il vasto incendio era scoppiato questa mattina tanto da rendere necessaria l'evacuazione delle scuole. Difficili le operazioni di spegnimento a causa delle forti raffiche di vento
