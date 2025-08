“Cammino del Tempo”, turismo lento nel cuore del Pollino: un percorso che parte da Frascineto

- Advertisement -

FRASCINETO (CS) – Un percorso ad anello di 134 km nel cuore del Parco nazionale del Pollino, a cavallo tra Calabria e Basilicata, che parte da Frascineto. È questo il cuore dell’iniziativa denominata “Cammino del Tempo”, un viaggio che può essere fatto a piedi o in bici che punta a rivalutare il turismo lento in una delle aree naturali più grandi d’Europa.

Il progetto promosso e sviluppato da Michael Di Cunto, è stato illustrano ufficialmente nei giorni scorsi in concerto con le finalità e il significato profondo di questo itinerario esperienziale. L’idea di base è semplice ma potente: come spiega il suo ideatore: “ritornare all’essenziale, riappropriarsi del tempo, vivere il viaggio senza fretta, lasciandosi guidare dai propri passi e dallo stupore. È proprio in questo che il progetto si radica profondamente nello spirito del turismo lento, oggi sempre più richiesto da chi vuole evadere dalla frenesia quotidiana”.

“Cammino del Tempo”, Frascineto punto strategico di partenza

Quella del “Cammino del Tempo” è un’idea nata oltre 10 anni fa ma che negli ultimi ha visto la sua maturazione. “Gli studi universitari e le vicende della vita mi hanno costretto a metterla da parte – ha dichiarato Di Cunto – ma tre anni fa ho deciso che era il momento di riprendere in mano ciò in cui credo fortemente: il valore del nostro territorio e la forza del turismo lento”.

Come anticipato il percorso è ad anello e prevede 134 km con partenza ufficiale da Frascineto, scelta non solo per il legame personale con il promotore, ma anche per la sua posizione strategica: facilmente raggiungibile grazie all’uscita autostradale e al terminal bus, collegato con importanti città come Roma, Napoli, Bari, Firenze e molte altre. Un punto d’accesso ideale per i viaggiatori che desiderano vivere l’esperienza senza l’uso di mezzi propri, in pieno spirito sostenibile. L’intero cammino ha impatto ambientale pari a zero, in quanto si sviluppa su sentieri, vecchie mulattiere e strade esistenti, senza alterare l’equilibrio naturale dei luoghi attraversati.

Le tappe del percorso ad anello nel Pollino

Le tappe previste dal percorso sono diverse: si parte da Frascineto per raggiungere Morano Calabro, poi Mormanno e Rotonda scavalcando così in Basilicata. Si prosegue per Viggianello, San Severino Lucano, Mezzana Salice, Terranova del Pollino per ritornare in Calabria, con tappa a San Lorenzo Bellizzi. Si passa poi per Civita con ritorno a Frascineto

Le tappe, spiega il suo ideatore, sono modulabili in base alle esigenze, capacità e ritmo di ciascun camminatore. L’obiettivo non è arrivare presto, ma vivere intensamente ogni passo. La cosa essenziale non è andare di fretta ma fermarsi ad ascoltare, osservare, assaporare, pgni momento vissuto sul territorio.

La prima volta del percorso

Non si tratta solo di natura. “È incontro, umanità, tradizione e identità” dice l’ideatore del “Cammino del Termpo” spiegano che i viandanti attraverseranno “borghi vivi e autentici, dove il tempo sembra essersi fermato: falegnami, fabbri, ceramisti, pittori, calzolai, contadini che ancora coltivano con amore e piccoli alimentari che offrono prodotti genuini, lontani anni luce dalle grandi catene”.

Il cammino verrà percorso per la prima volta in maniera ufficiale dal 05 al 10 ottobre 2025 (date che potranno subire variazioni in base alle condizioni meteo o ad eventuali imprevisti). Questa prima esperienza verra guidata proprio da Di Cunto.