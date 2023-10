Cammina Natura arriva in Calabria: escursioni guidate e gratuite anche in Sila

COSENZA – La Calabria partecipa alla 5a edizione di Cammina Natura: due giorni di visite ed escursioni guidate totalmente gratuite in tutta Italia, iniziativa promossa da AIGAE-Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche per far conoscere, attraverso passeggiate accessibili a tutta la cittadinanza, borghi rurali, parchi nazionali, sentieri nei boschi da tutelare e aree archeologiche meno conosciute. Con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), Touring Club Italiano, Legambiente, Pefc Italia e Trip&Trek (l’App per amanti delle escursioni).

Il 14 ottobre si va alla scoperta di:

· Terre di Caprioli: l’alta valle dell’Argentino e la vetta del Monte Palanuda con Francesco Sallorenzo e Silvio Carrieri;

· Esplorazione a Rocca di Varva con Labate Lorenzo;

· Anello croce dei laghi, un’escursione panoramica con Anna Stefanizzi.

Il 15 ottobre sono previsti altre escursioni:

· I mille colori dell’autunno sul Monte Autore con Barbara Peticca;

· Prometeo: testimone silente della fragilità umana con Michela Valentino;

· Dalla Fossiata a Monte Altare con Domenico Flotta;

· Monte Trincello con Angelo Lucchese;

· Sui crinali della Sila Greca con Arcovio Luigi;

· Anello di Monte Scuro – Sila Grande con Martucci Francesco.

“Con questa iniziativa invitiamo a tornare a camminare insieme per rimettere al centro la natura, l’ambiente, la cultura nell’ottica di un ecoturismo culturale sostenibile e rigenerante anche per il corpo umano – dichiara Guglielmo Ruggiero, Presidente nazionale AIGAE.

Per info e dettagli per le escursioni

https://www.aigae.org/event-tag/CamminaNatura+Calabria/

AIGAE

AIGAE è attiva dal 1992, circa 150mila escursioni l’anno e 20 coordinamenti territoriali, oltre 3500 guide associate in tutta Italia, fra cui 783 Guide Parco, 650 anche accompagnatrici turistiche, 55 Guide speleologiche e 17 Guide vulcanologiche.

Aigae è componente dell’Osservatorio Nazionale Turismo Verde, del COLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali), di Federparchi ed è partner di numerose aree protette.