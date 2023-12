Camion si ribalta e finisce in una scarpata nel Cosentino: autista trasferito in elisoccorso

CROPALATI (CS) – Incidente a Cropalati, nella Valle del Trionto, dove un camion si è ribaltato lungo la stradina di campagna che attraversa il territorio. Ferito l’autista che è stato soccorso e trasferito in ospedale. Ancora non sono note le cause dell’incidente, toccherà ai carabinieri effettuare le necessarie perizie per ricostruire la dinamica.

Tra i primi soccorritori anche le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Rossano intervenute per mettere in salvo l’autista che era rimasto intrappolato nel mezzo rovesciato. Le condizioni dell’uomo sono sembrate serie tanto da attivare l’elisoccorso di Cosenza, con l’uomo trasferito in un secondo momento all’Annunziata.