Camigliatello: tanti turisti arrivati in Sila, ma l’Info Point della Proloco è nuovamente chiuso

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Era già accaduto a febbraio in piena stagione invernale, nell’ultima domenica di aprile, a cavallo con il ponte del primo maggio, si è ripetuto anche oggi, con la Sila piena di turisti che hanno deciso di passare le vacanze estive a Camigliatello e nelle zone limitrofe. Ancora una volta viene segnalata la chiusura dell’InfoPoint della Proloco di Camigliatello, che dovrebbe essere il primo posto di accoglienza ai turisti e rappresentare un grande supporto per chi vuole scoprire le bellezze della nostra montagna, ma che invece non riescono ad ottenere le necessarie informazioni. Chi si è recato al punto di accoglienza per chiedere informazioni ha trovato il portone chiuso.

Speriamo che domani, ultima domenica di luglio, quel cancello verde chiuso da questa mattina possa tornare ad aprirsi ed accogliere i viaggiatori. Soprattutto ai tanti che arrivano da fuori provincia e fuori regione e vorrebbero avere utili consigli su attività, eventi, informazioni logistiche, aziende del territorio e percorsi da fare nel principale centro turistico della Sila e nelle zone limitrofe.